Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza y abanderada de la selección en el Príncipe Felipe: "Estoy segura de que la afición responderá"
La catalana se muestra "muy contenta" de la presencia del combinado nacional en la capital aragonesa
El Periódico de Aragón
Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza y pilar básico de la selección española, celebra la presencia del combinado nacional en la capital aragonesa, donde el fin de semana disputará dos partidos de preparación para el próximo Mundial: "Estoy muy contenta de que podamos estar una semana aquí tanto la selección femenina como la masculina y de que Zaragoza tenga la oportunidad de disfrutar del baloncesto. Sé que va a responder", asegura la catalana.
La base, que atendió a los medios tras la sesión preparatoria llevada a cabo en el pabellón Siglo XXI, todavía no da por segura su presencia en la lista definitiva que debe confeccionar el seleccionador Miguel Méndez y se congratula de contar con el apoyo de una afición que, asegura, es única. "Tener a esta gente a favor es muy especial", afirma Mariona, que confía en que el equipo nacional llegue a la cita mundialista en las mejores condiciones posibles. "Vaya quien vaya será un equipo espectacular", asevera.
- El Casademont Zaragoza aguanta de pie el huracán del mercado de la Liga Femenina Endesa
- Vuelve Carlos Cantero y hay cambios en el cuerpo técnico: así empezará la pretemporada el Casademont Zaragoza femenino
- Luka Doncic y Scariolo fichan para su gran proyecto europeo a un exjugador del Casademont Zaragoza que salió por la puerta de atrás
- Carla Brito: 'Cuando recibes la llamada del Casademont Zaragoza te cuesta mucho decir que no, es uno de los mejores equipos
- La España de Mariona Ortiz y Nerea Hermosa barre a Nigeria tras el descanso, con la base como más valorada
- Otro viaje hacia la gloria para el Casademont Zaragoza
- Joan Plaza rompe su silencio tras su destitución en el Casademont Zaragoza: 'Fue complicado de entender
- Javier Torralba, de pregonero de la fiestas de Rivas a ser el mayor rival del Casademont Zaragoza femenino