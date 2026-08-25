Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza y abanderada de la selección en el Príncipe Felipe: "Estoy segura de que la afición responderá"

Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza y pilar básico de la selección española, celebra la presencia del combinado nacional en la capital aragonesa, donde el fin de semana disputará dos partidos de preparación para el próximo Mundial: "Estoy muy contenta de que podamos estar una semana aquí tanto la selección femenina como la masculina y de que Zaragoza tenga la oportunidad de disfrutar del baloncesto. Sé que va a responder", asegura la catalana.

La base, que atendió a los medios tras la sesión preparatoria llevada a cabo en el pabellón Siglo XXI, todavía no da por segura su presencia en la lista definitiva que debe confeccionar el seleccionador Miguel Méndez y se congratula de contar con el apoyo de una afición que, asegura, es única. "Tener a esta gente a favor es muy especial", afirma Mariona, que confía en que el equipo nacional llegue a la cita mundialista en las mejores condiciones posibles. "Vaya quien vaya será un equipo espectacular", asevera.