Caleb Homesley, presentado por el Casademont Zaragoza: "Quiero dar un paso adelante y ser el especialista defensivo"

Caleb Homesley ya viste de forma oficial la camiseta del Casademont Zaragoza. El escolta estadounidense ha sido presentado este miércoles por la mañana en un acto en el que ha desgranado las razones de su llegada al club aragonés: "Pensé que era bueno para mi familia y para mí. Tengo dos hijos y una mujer, sopesé mis opciones durante el verano y como cuando jugué en Gran Canaria me encantó la experiencia de vivir en España con su gente, decidí volver".

Homesley con el micrófono. / Laura Trives / EPA

La presencia de Nicolás Brussino en la plantilla ha sido otro aliciente para su incorporación. Ambos compartieron vestuario en el Dreamland, donde alcanzaron la final de la Eurocup. "Disfruto mucho jugando con Nico, fue una de las principales razones para venir aquí. Tuvimos una conversación y ya sabía antes que nadie que él vendría también. Tenemos una conexión muy especial, en Gran Canaria llegamos a la final de la Eurocup y creo que tuvo que ver con la química. Nico es un muy buen jugador además de una gran persona".

En el apartado físico, Homesley aseguró llegar en plenas condiciones tras concluir sano su periplo en el Besiktas de Estambul y trabajar en el gimnasio durante el verano. Además, restó importancia al hecho de que el equipo no dispute competición europea este curso: "A la edad en la que me encuentro, jugar una o dos veces por semana me da igual. Será mi primera experiencia jugando solo un partido a la semana. No supuso un factor decisivo a la hora de tomar la decisión".

Liderazgo, ataque y reto defensivo

Respecto a lo que le pide Gonzalo García de Vitoria de cara a la próxima temporada, el exterior norteamericano afirmó que no dista mucho de lo que se le ha exigido en otras etapas: "Ser consistente, anotar, hacer que todos jueguen porque también me gusta mucho crear elevar el nivel del equipo y, como este va a ser mi séptimo equipo, aportar toda mi experiencia, por ello pretendo dar un paso adelante en el vestuario esta temporada".

En el apartado de la generación ofensiva, subrayó que el baloncesto español se adecúa a la perfección a sus virtudes: "Además de la experiencia, soy capaz de adaptarme a diferentes sistemas y creo que mi perfil encaja en el baloncesto español porque soy un jugador generoso en ataque que disfruta tanto al anotar como al repartir juego e involucrar a mis compañeros". Por último, el estadounidense asumió un firme compromiso en defensa: "Quiero evolucionar y convertirme en el principal especialista defensivo y ver hasta dónde nos puede llevar eso".