Guillem Vives abandera la ambición de Casademont Zaragoza: "Los objetivos no han bajado. Queremos volver a Europa"

Casademont Zaragoza ha presentado de forma oficial a Guillem Vives como una de las piezas angulares de su nuevo proyecto en la Liga ACB. El experimentado director de juego, a pesar de haber contado con diversas ofertas este verano, se decantó por Zaragoza. "La verdad es que me llamó mucho la atención la ambición del proyecto pese a los problemas del año pasado, que sufrieron muchísimo, la importancia que me dieron en el equipo en el rol tanto dentro como fuera de la cancha y el cómo me valoraron como jugador", ha explicado el base catalán en rueda de prensa.

Guillem Vives, con balón. / Rubén Ruiz

Uno de los puntos clave en su incorporación, pese a no jugar en Europa en la campaña entrante, es la vinculación por dos temporadas, para el jugador, una muestra de la estabilidad y la visión de futuro que persigue la entidad rojilla. "Está claro que los jugadores lo que queremos es jugar la competición europea, nos motiva mucho, pero aprecié mucho los dos años de contrato que me ofrecieron. Lo valoré como una oportunidad de volver, o esa es la intención desde el minuto 1, a Europa, y que los objetivos del club no han bajado por hacer un año que fue sufrido. Tenemos un equipo para aspirar con ambición a volver y dentro del club es lo que todo el mundo espera", ha aseverado Vives con rotundidad.

Además, el base ha destacado su sintonía con el técnico Gonzalo García de Vitoria, quien afronta al frente del banquillo aragonés su primera temporada completa en la élite: "Me movió la aspiración de volver a poner a Zaragoza donde tiene que estar y la ambición de Gonzalo como entrenador en su primera oportunidad como técnico en la ACB".

Química en el vestuario y potencial por descubrir

Pese a que la plantilla aún no entrena al completo a la espera del regreso de Brussino, Bell-Haynes y Blumbergs, Vives percibe buenas sensaciones en estas primeras sesiones de pretemporada. "Tenemos que tener una ambición alta. Vamos a ver cómo encajamos al final todos porque aún nos faltan tres jugadores por llegar, pero sí que lo que veo de estos primeros días es que tenemos un equipo con mucho potencial, con jugadores que conocen la Liga y que estamos creando una dinámica de grupo en el vestuario muy positiva".

Consciente de la exigencia de una Liga ACB donde "no hay ningún partido fácil ni ningún campo que se pueda ganar de una forma tranquila", el director de juego ha señalado la importancia del factor cancha para cimentar los éxitos de la campaña. "Sobre todo para mí, el objetivo del grupo es hacernos muy fuertes en casa, que la gente se anime, que venga más al Felipe y que esté con nosotros desde el primer día para conseguir cosas ilusionantes y llegar a los objetivos que nos vamos a poner".

"Intentaremos enganchar a la gente muy rápido" Guillem Vives — Jugador del Casademont Zaragoza

El jugador conoce de primera mano el peso de la afición maña tras haber visitado el Pabellón Príncipe Felipe como rival en múltiples ocasiones. "Intentaremos enganchar a la gente muy rápido porque yo lo he sufrido, he perdido partidos aquí de mucha diferencia y sé que cuando están muy metidos con el equipo, con los jugadores... se nota mucho. Soy un jugador que intento que la gente se enganche al baloncesto, que venga a un partido y quieran repetir a la siguiente semana y eso lo marcará sobre todo la ambición y el esfuerzo que tenga el grupo, y creo que vamos por buen camino en estos inicios para conseguirlo", ha afirmado.

Para finalizar, el base ha querido hacer hincapié en el compromiso defensivo y la garra que impregnarán la identidad del equipo, como ya desveló su entrenador hace unos días: "Vengo de dos equipos donde siempre se ha valorado el esfuerzo y creo que una de las cosas que valora la gente de un jugador es el esfuerzo, el no dar nada por perdido hasta el final, y tiene que ser una seña de identidad nuestra. Gonzalo lo ha expresado públicamente y también dentro. Así que eso es lo que no puede fallar en nosotros. Tendremos partidos en los que estemos más o menos acertados, pero el esfuerzo, la competitividad, el no dejarnos ir y estar unidos entre nosotros tiene que estar siempre", ha concluido.