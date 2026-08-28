Jaworski, descomunal en el primer partido de pretemporada del Casademont Zaragoza: "Hay mucho que corregir"
El escolta advierte que "102 puntos encajados son demasiados"
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El Periódico de Aragón
Zaragoza
Satisfecho por la victoria y por su gran actuación personal, Justin Jaworski admitió que el equipo también tiene numerosas cosas que mejorar de aquí al comienzo de la competición oficial. El escolta, brillante en Binéfar, aseguró que «hicimos muchas cosas bien y logramos anotar 106 puntos merced a buenos tiros, pero también ha habido cosas malas aunque siempre es mejor corregirlas con una victoria».
El americano reconoció que «102 puntos en contra son demasiados», por lo que incidió en la necesidad de «corregir aspectos», si bien subrayó que «siempre es bueno conseguir el triunfo».
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