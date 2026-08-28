Jaworski empieza a lo bestia: la crónica del Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida (106-102)

Sí, solo fue el primer ensayo de la pretemporada, sin nada en juego, con la carga física propia de las fechas y la falta de ritmo competitivo correspondiente, pero no puede haber mejor carta de presentación que la firmada este viernes por Justin Jaworski, uno de los fichajes estrella de un Casademont al que el escolta americano lideró hacia la primera victoria del verano.

La exhibición de Jaworski fue de órdago. 34 puntos (un tercio de los 106 logrados por todo el equipo) anotó el estadounidense para advertir de lo que es capaz un jugador con un talento descomunal llamado a ser uno de los líderes de un Casademont que afrontó la cita en Lérida sin tres titulares: Bell-Haynes, Brussino y Blumbergs, con sus respectivas selecciones.

El duelo fue divertido, con numerosos descuidos defensivos y una alegría ofensiva que se agradece en estas fechas pero que deberá complementarse con una mayor rigidez atrás cuando comience el lío.

Aunque, para lío, el que le montó Jaworski al Lleida durante todo el choque, que empezó con cinco puntos seguidos del escolta en una clara declaración de intenciones. Siete de los primeros nueve puntos del Casademont (9-2) fueron del americano, que, bien secundado por Homesley en ataque (no tanto en defensa) se iría hasta los 17 puntos al descanso.

Solo Batemon aguantaba el rirmo anotador de un cuadro aragonés que había completado el quinteto inicial con Vives, Miguel, Jaime y Birutis.

Un elocuente 22-8 dio paso a una de esas desconexiones habituales del Casademont, que encajaría un 0-9 de parcial al final del primer cuarto para retener cierta ventaja (24-20), si bien el Lleida tardaría poco en ponerse por delante en el luminoso (29-32) tras un mal comienzo del segundo parcial de un Casademont rescatado por la indudable clase de Homesley y la magistral dirección de Vives, inmaculado en el triple y decisivo en los momentos clave.

Al descanso, el Casademont mantenía una pequeña renta (51-47) que se esfumó en un santiamén tras otra mala salida, pero Jaworski ya había decidido que iba a acaparar el protagonismo en el primer ensayo, se apoderó del balón y, con un acierto descomunal, se echó el equipo a la espalda para proteger la distancia (74-69) con solo un cuarto por delante.

Entonces llegó el habitual momento Batemon, un especialista en decidir partidos. El escolta del Lleida anotó dos triples seguidos para liderar la remontada catalana pero Gonzalo mandó a Vives tras él y neutralizó la amenaza. En el otro lado, Jaworski seguía a lo suyo, aunque Batemon, otro súper clase, ponía a su equipo a un solo punto. Fue entonces cuando irrumpió de nuevo un espectacular Jaworski que, con nueve puntos consecutivos, tomó de la mano al Casademont para prometerle llevarlo a buen recaudo en un partido y darle una alegría.

CASADEMONT ZARAGOZA: Vives (11), Jaworski (34), Miguel (11), Jaime Fernández (8) y Birutis (8) -cinco inicial- Homesley (14), Sergi García (4), Alías (5), Olaseni (7) y Traoré (4).

ILERNA LLEIDA: McGhee (12), Hughes (6), Sanz (9), Shurna (10) y Perrin (16) -cinco inicial- Majauskas (2), Batemon (17), Paulí (5), Ejim (11), Dani García (4), Torrent (-), Adriá (10).

PARCIALES: 24-20, 51-47, 74-69 y 106-102.

INCIDENCIAS: Partido disputado en el pabellón de Binéfar.