Partidazo de Bell-Haynes y cara y cruz para Brussino y Blumbergs en los duelos internacionales de los jugadores del Casademont Zaragoza

Los tres internacionales del Casademont Zaragoza que todavía no se han podido sumar a la pretemporada del conjunto aragonés han tenido rendimientos y resultados dispares en la primera jornada de esta ventana internacional.

Al que mejor le fue sin duda fue a Bell-Haynes, que hizo un gran partido al firmar 18 puntos y 9 asistencias, rozando el doble-doble, en la victoria 66-86 de Canadá ante Puerto Rico. De hecho, el base fue el máximo anotador del partido.

Nico Brussino y Argentina vencieron 89-75 a Puerto Rico con el alero del Casademont aportando 8 puntos y 4 rebotes en 24 minutos de juego. El más destacado del duelo fue el madridista Gabriel Deck.

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Y el que tuvo un mal día fue Blumbergs con Letonia, que además dice prácticamente adiós a sus opciones de ir al Mundial. Su selección cayó con claridad por 115-80 ante Croacia a domicilio y el '4' del equipo aragonés solamente pudo sumar dos rebotes en 19 minutos de juego. Intentó un triple, pero no entró. Además, el mejor letón fue un exjugador del Casademont, Rihards Lomazs, que anotó 23 puntos con un 7/12 de acierto exterior.