El exjugador del Casademont Zaragoza Devin Robinson encuentra acomodo en el WKS Śląsk Wrocław polaco

El futuro deportivo de Devin Robinson ya tiene destino oficial. Tras desvincularse del Casademont Zaragoza este verano al finalizar su compromiso contractual, el ala-pívot estadounidense ha alcanzado un acuerdo para enrolarse en las filas del WKS Śląsk Wrocław, referente histórico del baloncesto en Polonia.

Robinson aterrizó en el Príncipe Felipe en el verano de 2025 para reforzar el juego interior del conjunto aragonés. Durante su única campaña en el club rojillo, el jugador de 2,03 metros, promedió 14,5 puntos y 5,5 rebotes por encuentro en la Liga Endesa, además de participar en el esquema aragonés durante la FIBA Europe Cup.

A sus 31 años y con un bagaje que incluye etapas en la NBA (Washington Wizards), el BAXI Manresa o el Cedevita Olimpija, donde integró el segundo mejor quinteto de la Eurocup, el interior norteamericano emprende ahora una nueva experiencia europea en Breslavia en la temporada 2026-27.