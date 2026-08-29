El Dubai Basketball se hace con los servicios del jugador del Casademont U22 Soumaila Keita

El Casademont Zaragoza U22 sufre dos bajas a menos de un mes de que arranque la competición oficial. El club rojillo ha hecho oficial la salida de Soumaila Keita, una de las perlas de su cantera, después de que el Dubai Basketball haya hecho uso de su cláusula de rescisión para incorporarlo a su disciplina de manera inmediata.

Keita, que cumplirá 16 años en septiembre, recaló el pasado verano en la estructura zaragozana procedente de la Pablo Laso Academy. Formó parte del bloque de Liga U que firmó una destacada cuarta posición en su primer año. Además, compaginó también su participación con los equipos Junior y Cadete A, con este último se proclamó MVP en el Campeonato de España.

Su papel también resultó determinante en la Selección Aragonesa Cadete durante el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, disputado el pasado mes de enero en Zaragoza, donde fue una pieza clave para conquistar la medalla de bronce. El Casademont anunció hace unas semanas que el pívot maliense iba a formar parte de nuevo de la plantilla U22, pero esta rescisión ha trastocado los planes iniciales. Desde el club aragonés se ha querido agradecer su dedicación, deseando a Soumaila Keita y a su familia la mejor de las suertes en su nueva andadura profesional.

Jorge Prieto causa baja por motivos personales

La marcha de Keita no ha sido la única en la cantera. El Casademont Zaragoza ha anunciado también que Jorge Prieto no continuará en la disciplina del club tras acordarse su desvinculación del equipo de Liga U por motivos personales.