La perla del Casademont Zaragoza Matija Lukic, elegido MVP del prestigioso 'BWB Next Up'

El escolta del Casademont Zaragoza U22 Matija Lukic ha sido nombrado el jugador mejor valorado del Basketball Without Borders (BWB) Next Up. El BWB es un prestigioso programa global de desarrollo impulsado por la NBA y la FIBA para captar y reunir a los jóvenes talentos emergentes de todo el planeta (de ahí el nombre “Baloncesto sin fronteras”, en inglés). Esta semana, entre el 26 y el 29 de agosto, ha tenido lugar en Estambul la primera concentración de la temporada que ha reunido a 78 jugadores menores de 18 años procedentes de 44 países diferentes.

Lukic, durante un duelo del U22 / alejandro.ms

Esta exclusiva terna de promesas ha realizado pruebas físicas, ejercicios de movilidad, desarrollo de habilidades, partidos 3 contra 3 y 5 versus 5, así como seminarios sobre habilidades fuera de la cancha. Todo ello con el acompañamiento de entrenadores y jugadores de la NBA entre los que destacan nombres como el técnico de los Cavaliers, Kenny Atkinson, o el jugador de los 76ers, Dominick Barlow. Este sábado ha tenido lugar la jornada de clausura en la que se han repartido diferentes premios y reconocimientos, entre los que Lukic ha sido reconocido como el MVP del campus.

Sin duda la guinda a un verano de despegue absoluto, en el que el exterior rojillo ya brilló con luz propia al proclamarse subcampeón del Mundo U17 con Serbia, donde fue una de las piezas ofensivas clave del torneo, promediando 16 puntos y 16,4 de valoración. Matija Lukic (Países Bajos, 2009) aterrizó en Zaragoza el verano pasado tras formarse en la Pablo Laso Academy para jugar en el filial donde promedió 22 minutos de juego y 10 puntos por partido en una primera temporada de Liga U22 en la que se logró una meritoria cuarta posición. Además, el joven escolta, que cumplirá 17 años en octubre, ya sabe lo que es debutar y sumar minutos con el primer equipo del Casademont Zaragoza tanto en la Liga Endesa como en la FIBA Europe Cup.

El neerlandés con nacionalidad serbia formará parte de nuevo de la plantilla U22 para la temporada que viene y seguramente se le vuelva a ver en ocasiones con los mayores, ahora bajo las órdenes de Gonzalo García de Vitoria y del ayudante de este, Jorge Serna, quien dirigió a Lukic en el filial. Este reconocimiento sin dudas será un chute de moral para el jugador de cara a la campaña que ya entra y reafirma el trabajo de captación y formación de una entidad rojilla que custodia en sus filas a uno de los proyectos con más futuro del baloncesto europeo.