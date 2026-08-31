Cara y cruz para las jugadoras del Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz irá al Mundial y Hermosa se queda fuera en el último corte

Pocas horas después de que la selección ganara en Zaragoza y en el último suspiro a China en el último duelo de preparación para el Mundial, Miguel Méndez ha dado a conocer la lista definitiva para la cita. En ella no ha habido muchas sorpresas, al menos en lo que a las jugadoras del Casademont Zaragoza se refiera ya que Mariona Ortiz sí que está entre las 12 elegidas, pero no Nerea Hermosa. Junto a la capitana Alba Torrens el seleccionador ha designado para el torneo a María Conde, Paula Ginzo, Maite Cazorla, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Elena Buenavida, Megan Gustafson y Alicia Flórez.

Méndez ha descartado a Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García. Por lo tanto, la relación facilitada por Méndez tras el último encuentro preparatorio ante China, a la que venció por 72-71, está formada por ocho jugadoras que el pasado verano se proclamaron subcampenas de Europa junto a María Conde, Maite Cazorla, Megan Gustafson y Alicia Flórez, que se estrena en una competición oficial con la selección.

Alba Torrens es la única jugadora que haparticipado en un Mundial. Ha jugado en tres ediciones y ha logrado tres medallas. El resto de componentes del equipo nacional se estrenará. “Hemos pasado un día tenso, el de hacer el equipo definitivo que nos representará en el Mundial. Ha sido especialmente difícil por el nivel de todas las jugadoras que han estado aquí y aunque la gente se lo pueda imaginar yo creo que no se imagina las vueltas que le hemos dado", explicó Méndez en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto (FEB).

"Dentro de las posibles estructuras de equipo, hemos elegido la que mejor nos va a representar en un Mundial", aseguró el técnico, quien se mostró "muy agradecido a todas las jugadoras por el compromiso que han mostrado, especialmente este año, que es nuevo para todos" y apostilló que han "intentado hacerlo de la mejor manera posible y ha estado muy bien gracias, sobre todo, a su talante y profesionalidad”. España, que vuelve a un Mundial ocho años después y que intentará lograr la cuarta medalla de su historia, debutará el viernes ante el conjunto anfitrión (17.45), el sábado se enfrentará a Mali (11.30) y acabará la fase de grupos ante Japón el lunes