La exjugadora del Casademont Vega Gimeno, nombrada embajadora de Zaragoza por su legado en el baloncesto femenino

La exjugadora del Casademont Zaragoza Vega Gimeno ha sido nombrada este lunes embajadora de Zaragoza Ciudad de Baloncesto en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su vinculación con la ciudad durante las seis temporadas que militó en el conjunto aragonés. El nombramiento, acordado por el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte Municipal el pasado 4 de marzo, se ha oficializado en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde la alcaldesa, Natalia Chueca, y el concejal de Deportes, Félix Brocate, han destacado la contribución de Gimeno al crecimiento del baloncesto femenino y su vínculo con la ciudad.

Chueca ha definido a Gimeno como una “maña de adopción” que se ganó “desde el primer momento el corazón y el alma de los zaragozanos”. La alcaldesa ha recordado los éxitos logrados por el Casademont Zaragoza durante su etapa, sobre todo las Copas de la Reina conquistadas en 2023 y 2025, así como el respaldo de la afición, con partidos en el Príncipe Felipe ante más de 10.000 espectadores. “Lo más importante es que, además de esos logros deportivos, conseguisteis que partido tras partido tuvieseis el cariño de la afición”, ha reconocido Chueca, quien ha resaltado también el carácter familiar del público que acudía a los encuentros y el impacto del equipo en la promoción del baloncesto entre niños y jóvenes.

Gimeno, que puso fin a su carrera como jugadora y ahora desempeña nuevas funciones vinculadas a la gestión deportiva en la Federación Española, ha agradecido el reconocimiento y ha asegurado que se siente “una maña más”. “Creo que me he vinculado con el proyecto, con el club y con todo lo que la ciudad siempre me proponía hacer”, ha explicado la exjugadora, quien ha asegurado que durante sus seis años en Zaragoza trató de aportar tanto “a nivel deportivo” como “a nivel personal”.

La nueva embajadora ha admitido que el vídeo proyectado durante el acto, con imágenes de su etapa en Zaragoza, le ha emocionado al recordar algunos de los momentos vividos con el equipo. “Estoy muy orgullosa de pertenecer a esta ciudad”, ha afirmado. Gimeno ha remarcado que seguirá representando a Zaragoza “de la mejor forma posible” y ha destacado que, pese a haberse retirado, regresa con frecuencia a la ciudad. “Cada vez que vengo soy feliz”, ha sostenido.

Chueca ha destacado asimismo que la experiencia, el carisma y la “rasmia” que Gimeno mostró durante su etapa como jugadora le acompañarán en sus nuevas responsabilidades profesionales y ha asegurado que Zaragoza la recibirá siempre “con los brazos abiertos” porque, ha dicho, “esta es tu casa”.