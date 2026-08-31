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Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, como "una niña" ante el Mundial: "Bendita presión"

La catalana asegura que "tengo la suerte de volver a ilusionarme" una vez se ha confirmado su presencia en la cita de Berlín

Mariona Ortiz, entrando a canasta en el duelo ante Mali en el Felipe

Mariona Ortiz, entrando a canasta en el duelo ante Mali en el Felipe / Jaime Galindo

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Mariona Ortiz firmó una actuación sobresaliente en la victoria de España ante China, dejando su sello tanto en la estadística como en los momentos decisivos del encuentro. La base aragonesa terminó con 13 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias para alcanzar los 23 créditos de valoración, la cifra más alta del combinado nacional. Todo ello, con el Príncipe Felipe volcado. Por tanto, la capitana del Casademont Zaragoza llega cargada de moral a la cita en Berlín.

Quizá por ello, la base aseguró este lunes que asume la responsabilidad ante el reto mundialista como “bendita presión”, tras el anuncio de Miguel Méndez, técnico de la selección nacional femenina de baloncesto, de las doce jugadoras que participarán en el Mundial de Alemania 2026, del 4 al 13 de septiembre. Para la catalana, el secreto de España es que tiene un “grupo humano de 10”

Poder ser referentes para niños y niñas, ver que el baloncesto femenino vende y consigue cosas muy grandes es lo mas bonito”, dijo ante los medios.Tras toda una carrera en la élite, la jugadora de Casademont Zaragoza, lleva tres veranos viviendo nuevas experiencias con la absoluta en Juegos Olímpicos, Europeo y, ahora, su primer Mundial. “Tengo la suerte de volver a ilusionarme, de sentirme como una niña otra vez", acabó.

El seleccionador

Méndez, por su parte, dijo que espera de su equipo que “cada día aparecan jugadoras nuevas” y se mostró “en tensión” ya que, con la incorporación de las cinco jugadoras de la WNBA la selección todavía no ha podido realizar un entrenamiento al completo. Una circunstancia que afecta a casi todas las selecciones mundialistas.

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“Estos tres días antes del debut van a ser muy importantes porque tenemos que meter en el equipo con mucha personalidad y muy buenas dentro de lo que ya funciona, sin desestabilizar nada de lo que ya funciona. Es toda una tarea”, añadió.

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