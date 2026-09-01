Apuesta valiente del Casademont Zaragoza: Vuelve Jilson Bango, aunque tendrá que pasar por el quirófano antes de poder jugar

Cuanto todo parecía indicar que la plantilla del Casademont Zaragoza masculino estaba cerrada, el club ha anunciado un bombazo. Jilson Bango es la guinda del pastel para celebrar el 25º aniversario de la entidad y la confirmación de que este año el equipo quiere pensar en cotas altas. El Casademont hace una apuesta arriesgada por la vuelta de quizá el fichaje más rentable de su historia y un jugador que, si está bien físicamente, ya ha demostrado que es más que dominante en la ACB.

Y ahí quizá está la clave de su regreso. Bango, que firma por una temporada, "se encuentra en la fase final de su lesión en la rodilla izquierda, necesitando de una última operación que será realizada en Zaragoza y cuya posterior recuperación será supervisada por los servicios médicos del Casademont Zaragoza. Cuando reciba el alta médica, el jugador se incorporará a la dinámica del equipo", explica el club en el comunicado en el que da la bienvenida a su nuevo jugador.

En ningún momento se habla de tiempos, por lo tanto es una incógnita cuándo podrá el Príncipe Felipe volver a disfrutar con un jugador que maravilló en su breve paso por la capital aragonesa. Un rendimiento casi sobrenatural que provocó que, a mitad de temporada, el Fenerbahce apostara muy fuerte por hacerse con sus servicios, dejando alrededor de 900.000 euros en las arcas del Casademont.

Bienvenida y encaje en el equipo

Así recibe a Bango el equipo aragonés: "Regresa así a Zaragoza un jugador que maravilló a la ‘Marea Roja’ y se convirtió en una de las grandes sensaciones de la Liga Endesa. Antes de recalar en el Fenerbahce turco, Jilson Bango registró con Casademont Zaragoza unas medias de 13,4 puntos, 5,5 rebotes y 16,1 de valoración por encuentro en ACB. Fue nombrado MVP de la Jornada hasta en 3 ocasiones, y recibió el galardón de MVP del mes de diciembre 2024. ¡Bienvenido de vuelta al Felipe, Jilson!".

El movimiento del Casademont parece,a priori, muy inteligente. Porque el puesto de '5' estaba ya muy bien cubierto con dos nombres de garantías como Birutis y Olaseni. Si la apuesta por Bango sale mal y el pívot no vuelve a ser el que era tras su grave lesión de rodilla, Gonzalo García de Vitoria no tendría problemas a la hora de rotar ni el equipo se quedaría cojo por ese lado. Pero si Bango regresa por sus fueros, los aragoneses darían un tremendo salto que sin duda alguna elevaría el techo del nuevo Casademont.