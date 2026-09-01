Casademont Zaragoza
La Canadá de Bell-Haynes puede con la Argentina de Brussino: así han jugado los del Casademont Zaragoza
El base se quedó sin anotar y el albiceleste aportó 11 puntos para su selección
El Casademont Zaragoza tuvo representación a ambos lados de la pista en uno de los partidos más atractivos de las Ventanas FIBA. La Canadá de Trae Bell-Haynes se impuso a la Argentina de Nico Brussino por 97-92 en Quebec, en un encuentro de clasificación para el Mundial de 2027 y en el que se enfrentaron los que ahora van a ser compañeros.
La victoria cayó del lado de Bell-Haynes, aunque el base canadiense no pudo trasladar al duelo ante Argentina el gran rendimiento que había mostrado días antes frente a Panamá. El jugador del Casademont Zaragoza permaneció 17 minutos sobre la pista, pero no consiguió anotar y falló sus tres lanzamientos, aunque repartió dos asistencias. Una actuación discreta que le llevó a terminar con -3 de valoración, el único registro negativo entre los jugadores de Canadá.
Mejores sensaciones dejó Nico Brussino en el lado argentino a pesar de la derrota de su selección. El jugador del Casademont Zaragoza fue uno de los hombres más destacados de la albiceleste y terminó el encuentro con 11 puntos y cuatro rebotes en cerca de 20 minutos de juego. Sus números le permitieron alcanzar 12 créditos de valoración, siendo uno de los argentinos más productivos sobre la pista.
Ahora, tanto Bell-Haynes como Brussino, una vez acabados sus compromisos internacionales, se incorporarán en las próximas horas a la disciplina del conjunto aragonés y comenzarán su particular pretemporada.
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