Casademont Zaragoza
El Casademont U22 se estrenará el 25 de septiembre ante el CB Canarias
El primer encuentro se disputará en el Siglo XXI a las 20.30
El Casademont Zaragoza U22 ya conoce su hoja de ruta para la segunda edición de la Liga U. El equipo dirigido esta temporada por Óscar de Paula estrenará la competición como local el viernes 25 de septiembre, a las 20.30 horas, recibiendo al Fundación CB Canarias en el pabellón Siglo XXI.
Los canteranos aragoneses, cuartos en la pasada edición tras alcanzar la Final a 6, han quedado encuadrados en el Grupo A junto a Real Madrid, Barça Atlètic, Valencia Basket, Burgos Grupo de Santiago, Bàsquet Girona y Fundación CB Canarias.
Tras el estreno en casa, el Casademont visitará al Girona el 2 de octubre y, después de descansar en la tercera jornada, recibirá al Real Madrid el 16 de octubre. La primera fase concluirá el 18 de diciembre en la pista del Barça Atlètic.
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