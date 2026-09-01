Casademont Zaragoza
Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa
Las aragonesas comenzarán la defensa del título el sábado 26 de septiembre a las 17.15
La temporada oficial del Casademont Zaragoza comenzará el sábado 26 de septiembre a las 17.15 horas. Esa es la hora elegida para que las aragonesas se vean las caras con el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa de España. Contra el vigente campeón de Liga y Copa se estrenarán las de Cantero en una competición que se celebrará en Torrejón de Ardoz y en la que el Casademont defenderá el título conquistado precisamente ante las taronjas el pasado año en Huesca
La otra semifinal se celebrará a continuación y la disputarán el Leganés y el Jairis a partir de las 20.00 horas de ese sábado. El encuentro en el que se decidirá el ganador del torneo se jugará, sean cuales sean los equipos clasificados para la final, el domingo 27 a las 17.00 horas.
- El gran proyecto del Casademont Zaragoza que se ha esfumado: Soumaila Keita, demasiado grande para pasar desapercibido
- Joan Plaza rompe su silencio tras su destitución en el Casademont Zaragoza: 'Fue complicado de entender
- Jaworski empieza a lo bestia: la crónica del Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida (106-102)
- Partidazo de Bell-Haynes y cara y cruz para Brussino y Blumbergs en los duelos internacionales de los jugadores del Casademont Zaragoza
- El exjugador del Casademont Zaragoza Devin Robinson encuentra acomodo en el WKS Śląsk Wrocław polaco
- Cara y cruz para las jugadoras del Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz irá al Mundial y Hermosa se queda fuera en el último corte
- Jaworski, descomunal en el primer partido de pretemporada del Casademont Zaragoza: 'Hay mucho que corregir
- Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza y abanderada de la selección en el Príncipe Felipe: 'Estoy segura de que la afición responderá