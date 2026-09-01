Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa

La temporada oficial del Casademont Zaragoza comenzará el sábado 26 de septiembre a las 17.15 horas. Esa es la hora elegida para que las aragonesas se vean las caras con el Valencia Basket en las semifinales de la Supercopa de España. Contra el vigente campeón de Liga y Copa se estrenarán las de Cantero en una competición que se celebrará en Torrejón de Ardoz y en la que el Casademont defenderá el título conquistado precisamente ante las taronjas el pasado año en Huesca

La otra semifinal se celebrará a continuación y la disputarán el Leganés y el Jairis a partir de las 20.00 horas de ese sábado. El encuentro en el que se decidirá el ganador del torneo se jugará, sean cuales sean los equipos clasificados para la final, el domingo 27 a las 17.00 horas.