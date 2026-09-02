Casademont Zaragoza
Aragón TV retransmitirá 10 partidos del Casademont Zaragoza en la ACB
El primero será el del debut frente al Tenerife, el domingo 27 de septiembre a las 13.00 horas
Gran noticia para los amantes del baloncesto de la comunidad. Aragón TV, tras su apuesta por el baloncesto femenino, ha conseguido también los derechos para retransmitir la Liga Endesa. La plataforma ha alcanzado un acuerdo con la ACB y dará hasta 10 partidos en abierto del Casademont Zaragoza.
Así, lastelevisiones autonómicas de Galicia, Aragón y País Vasco volverán a retransmitir acb once años después y se unen a TV3/3Cat en Cataluña para configurar una cita habitual en abierto los domingos por la mañana. Las retransmisiones en Aragón TV y Aragón Play comenzarán en la primera jornada con La Laguna Tenerife – Casademont Zaragoza (27 de septiembre, 13.00h).
Actualmente, la ACB se pueden ver al completo en DAZN, con todos los partidos en directo y a la carta desde cualquier dispositivo por solo 5,99€ al mes (Plan Baloncesto). Además, también están disponibles a través de DAZN en Movistar Plus+, con dos partidos en la oferta para todos sus clientes y el resto para el paquete deportes o baloncesto, así como en Orange TV y Vodafone TV. Esta difusión se complementa con las retransmisiones en abierto de un partido por jornada en TV3/3Cat y TVG, y de 10 partidos por temporada en Aragón TV y EITB.
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