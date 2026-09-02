El Casademont U22 arranca con victoria su preparación en el derbi ante el Peñas Huesca (81-84)

El Casademont Zaragoza U22 comenzó su ronda de amistosos con un triunfo por la mínima en la pista del Peñas Huesca La Magia. El conjunto zaragozano se llevó el encuentro disputado en el Palacio de los Deportes oscense por 81-84, en una primera prueba que permitió a los dos equipos medir su estado antes del inicio de la competición oficial.

La diferencia en las semanas de trabajo se dejó notar durante el partido. El cuadro zaragozano llegaba con más preparación acumulada y consiguió desenvolverse con mayor continuidad durante buena parte del choque.

Para el Peñas, el encuentro tenía un componente distinto. El proyecto oscense continúa tomando forma y su plantilla todavía no está cerrada, pero aun así fue capaz de mantenerse en la pelea y llevar el amistoso hasta un desenlace muy ajustado.

Más allá del marcador, la cita sirvió a ambos conjuntos para sumar sus primeros minutos de competición de la pretemporada y empezar a comprobar sobre la cancha el resultado del trabajo realizado hasta ahora.