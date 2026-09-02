Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real ZaragozaCrimen de TausteBango CasademontIncendiosVivienda ZaragozaPescadería Zaragoza
instagramlinkedin

Casademont Zaragoza

El Casademont U22 arranca con victoria su preparación en el derbi ante el Peñas Huesca (81-84)

Los canteranos hicieron valer su mayor carga de trabajo en un duelo disputado en tierras oscenses

El Casademont U22, reunido durante un momento del duelo en Huesca

El Casademont U22, reunido durante un momento del duelo en Huesca / Casademont Zaragoza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 comenzó su ronda de amistosos con un triunfo por la mínima en la pista del Peñas Huesca La Magia. El conjunto zaragozano se llevó el encuentro disputado en el Palacio de los Deportes oscense por 81-84, en una primera prueba que permitió a los dos equipos medir su estado antes del inicio de la competición oficial.

La diferencia en las semanas de trabajo se dejó notar durante el partido. El cuadro zaragozano llegaba con más preparación acumulada y consiguió desenvolverse con mayor continuidad durante buena parte del choque.

Para el Peñas, el encuentro tenía un componente distinto. El proyecto oscense continúa tomando forma y su plantilla todavía no está cerrada, pero aun así fue capaz de mantenerse en la pelea y llevar el amistoso hasta un desenlace muy ajustado.

Noticias relacionadas y más

Más allá del marcador, la cita sirvió a ambos conjuntos para sumar sus primeros minutos de competición de la pretemporada y empezar a comprobar sobre la cancha el resultado del trabajo realizado hasta ahora.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Apuesta valiente del Casademont Zaragoza: Vuelve Jilson Bango, aunque tendrá que pasar por el quirófano antes de poder jugar
  2. Así se gestó el fichaje bomba del Casademont Zaragoza: las claves de la vuelta a casa de Jilson Bango
  3. El gran proyecto del Casademont Zaragoza que se ha esfumado: Soumaila Keita, demasiado grande para pasar desapercibido
  4. Jaworski empieza a lo bestia: la crónica del Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida (106-102)
  5. Partidazo de Bell-Haynes y cara y cruz para Brussino y Blumbergs en los duelos internacionales de los jugadores del Casademont Zaragoza
  6. El exjugador del Casademont Zaragoza Devin Robinson encuentra acomodo en el WKS Śląsk Wrocław polaco
  7. Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa
  8. Cara y cruz para las jugadoras del Casademont Zaragoza: Mariona Ortiz irá al Mundial y Hermosa se queda fuera en el último corte

El Casademont U22 arranca con victoria su preparación en el derbi ante el Peñas Huesca (81-84)

El Casademont U22 arranca con victoria su preparación en el derbi ante el Peñas Huesca (81-84)

Así se gestó el fichaje bomba del Casademont Zaragoza: las claves de la vuelta a casa de Jilson Bango

Así se gestó el fichaje bomba del Casademont Zaragoza: las claves de la vuelta a casa de Jilson Bango

Aragón TV retransmitirá 10 partidos del Casademont Zaragoza en la ACB

Aragón TV retransmitirá 10 partidos del Casademont Zaragoza en la ACB

Nerea Hermosa ya está en la pretemporada del Casademont Zaragoza: "Toca crear equipo"

Nerea Hermosa ya está en la pretemporada del Casademont Zaragoza: "Toca crear equipo"

El Casademont U22 se estrenará el 25 de septiembre ante el CB Canarias

El Casademont U22 se estrenará el 25 de septiembre ante el CB Canarias

El Casademont Zaragoza supera los 8.500 abonados y logra un 100% de ocupación en los asientos VIP

El Casademont Zaragoza supera los 8.500 abonados y logra un 100% de ocupación en los asientos VIP

Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa

Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa

La Canadá de Bell-Haynes puede con la Argentina de Brussino: así han jugado los del Casademont Zaragoza

La Canadá de Bell-Haynes puede con la Argentina de Brussino: así han jugado los del Casademont Zaragoza
Tracking Pixel Contents