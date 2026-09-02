Así se gestó el fichaje bomba del Casademont Zaragoza: las claves de la vuelta a casa de Jilson Bango

No es que el retorno de Jilson Bango al Casademont Zaragoza haya sorprendido a propios y extraños, es que en el propio club también están asombrados con una llamada que llegó a las oficinas hace alrededor de 15 días. En ella se le ofrecía a la entidad el regreso del pívot y entonces la entidad se planteó una operación que no entraba en los planes de nadie en la capital aragonesa.

Porque plantilla del Casademont Zaragoza estaba cerrada. El club estaba muy satisfecho con los jugadores que va a tener Gonzalo García de Vitoria a su disposición y en especial con la posición de ‘5’. El agujero que tuvo el equipo el pasado año en la pintura estaba perfectamente cubierto con Birutis y Olaseni. El Casademont ya no estaba en el mercado. Fue el mercado el que vino a él y, tras valorar los pros y contras del posible fichaje, se decidió incorporar a un jugador que maravilló en el Príncipe Felipe.

Por varias cosas. Pero la primera y la más importa es porque fue el propio Jilson Bango el que le dijo a su agencia de representación que él quería volver a Zaragoza. A pesar de estar lesionado, el angoleño tenía varias propuestas de importantes clubs europeos, pero su primera opción era el Casademont y por eso llamó a su puerta. A partir de ahí, el club vio su regreso como una tremenda oportunidad que hubo que madurar. Al final se llegó a un acuerdo. Bango ganaba alrededor de un millón de euros en el Fenerbahce, aunque dada su situación física, al africano no le ha quedado más remedio que reducirse la ficha. Como dato, el interior va a ser el único jugador de la plantilla de BeoBasket, la agencia de Misko Raznatovic.

Los motivos

Pero, ¿por qué el jugador tenía tantas de regresar al Casademont? Desde luego, una cuestión de dinero no era. Y es que Bango se sintió como en casa en su exitoso aunque corto por el Príncipe Felipe. Además, quedó encantado con los servicios médicos del club, con los fisioterapeutas, en general con el staff del equipo y también con los responsables del club. Por ello, el angoleño tenía claro que Zaragoza era el sitio perfecto para recuperarse y volver a ser el hombre dominante que fue precisamente en la capital aragonesa, dando exhibiciones semana tras semana en la ACB.

Ahora bien, para que se pueda ver una versión parecida de Jilson Bango a la de la campaña 24-25 habrá que esperar un tiempo, aunque es difícil saber cuánto. De momento, la próxima semana el pívot pasará por el quirófano ya en Zaragoza para intentar acabar de recuperar la rodilla de la que se rompió el cruzado. A partir de entonces, a esperar. No hay plazos establecidos, aunque el jugador confía en que pueda estar disponible para gran parte de la temporada. Tampoco hay prisa, porque Birutis y Olaseni son dos jugadores de garantías y, por ello, no se va a correr ningún riesgo.

Como tampoco lo corre el club con esta operación. Si sale bien, el salto competitivo es enorme. Si Bango no consigue recuperarse al 100%, el Casademont no se verá comprometido a hacer ningún cambio porque este fichaje no tiene ni mucho menos nada que ver con la posible salida de ningún jugador de la plantilla. En caso de que el pívot no alcance el nivel necesario, el equipo continuará con el que hasta hace dos semanas era su plan A. Hasta que llegó la llamada de un viejo conocido.