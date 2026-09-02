Casademont Zaragoza
Nerea Hermosa ya está en la pretemporada del Casademont Zaragoza: "Toca crear equipo"
La pívot, tras su concentración con la selección española, se ha puesto a las órdenes de Cantero en Benasque
Nerea Hermosa ya es una más en la pretemporada de Casademont Zaragoza después de la concentración con la selección española y de quedarse a las puertas de ir al Mundial. La pívot regresa a la disciplina aragonesa satisfecha por lo vivido durante las últimas semanas y preparada para afrontar una nueva campaña con el equipo. «Estoy contenta del trabajo que he hecho. Ha sido un mes intenso y estoy contenta de volver a estar aquí, en Zaragoza, y con muchas ganas de lo que viene ahora», asegura Hermosa en sus primeras horas de vuelta con el Casademont.
Ahora comienza una fase importante de la preparación, con el objetivo de construir el grupo y sentar las bases de la temporada. «Espero disfrutarla. Ahora toca crear equipo y trabajar y las cosas irán llegando», explica. La jugadora ya mira también hacia el inicio de la competición y al reencuentro con la afición en el Príncipe Felipe: «Tengo muchas ganas de empezar la temporada y de veros a todos en el Felipe».
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