Así se enteró Mariona Ortiz del adiós de Helena Pueyo al Casademont Zaragoza: «Le iba dejando caer a Mariona que me marchaba y me decía.. 'tía, al Valencia no'»

Helena Pueyo y Mariona Ortiz compartirán todavía un último reto antes de separar sus caminos. Las dos jugadoras, que han coincidido durante las dos últimas temporadas en el Casademont Zaragoza, preparan con la selección española el próximo Mundial después de un verano en el que Pueyo puso fin a su etapa en el conjunto aragonés para incorporarse al Valencia Basket.

Las dos han compartido una charla interesantísima en un podcast de CaixaBank en el que responden las preguntas de Marta Fernández. Y tanto Mariona como Pueyo dejaron algún titular, como por ejemplo que la noticia del adiós de la balear fue un jarro de agua fría para la capitana del Casademont Zaragoza. Pueyo reconoce que fue ella misma quien se lo comunicó, aunque ya había ido preparando el terreno anteriormente. «Yo ya se lo dejaba caer un poco», explica. La respuesta de Mariona fue la que podía haber dado cualquier aficionado del Casademont: «Tía, ¡al Valencia no!"

Mariona admite que todavía no ha terminado de asumir la separación. «Yo sigo triste. A mí me dio muchísima pena», aseguró. Pueyo, por su parte, se deshizo en elogios hacia la catalana: «Siempre he dicho que yo jugaría con ella siempre. Firmaría ahora mismo por poder jugar con ella siempre».

El Casademont

Las dos han formado parte de uno de los periodos más importantes de la historia reciente del Casademont Zaragoza y destacaron especialmente la fortaleza del vestuario como una de las claves del rendimiento del equipo.

Pueyo reconoce que el último curso no fue sencillo. «Ha sido un año complicado. Hemos tenido momentos mejores y momentos peores», afirmó. En ese contexto, resaltó especialmente la figura de Ortiz como capitana. «Mariona nos ha sabido sacar de muchas situaciones. Hemos puesto siempre al grupo humano por delante y nos importaba muy poco lo que la gente pensase. Nosotras sabíamos lo que teníamos que hacer y lo que teníamos que sacrificar». La ahora jugadora del Valencia Basket considera que el papel de Ortiz fue determinante dentro del vestuario. «Tener a una referente como ella ayuda mucho y tira mucho más», señaló.

Mariona, por su parte, puso el acento en una identidad que el equipo fue construyendo durante las últimas temporadas. «En Casademont damos mucha importancia a nuestro estilo y a nuestra esencia», explicó. Para la base, esa forma de entender el equipo permitió al conjunto zaragozano competir frente a clubes con mayores recursos. «Creo que es lo que nos ha llevado, tal vez sin tener equipazos o equipos como podría tener Valencia, a competir y poder llegar», señaló Mariona, que destacó también la importancia de conseguir que todas las jugadoras se sintieran útiles: «Se trataba de dar mucha importancia al equipo y de tener a todo el mundo en una posición donde sintiera que era importante».

Un último objetivo juntas

Pueyo y Mariona serán rivales cuando arranque la temporada de clubs, pero antes afrontan juntas el Mundial con España. Será el primero para ambas con la selección absoluta y llega después del crecimiento experimentado por el equipo en los últimos compromisos internacionales. Pueyo destaca la unión existente dentro del grupo. «Estamos creando un gran vínculo. Estamos bien todas con todas, no hay malos rollos y creo que eso también se refleja luego en la pista», aseguró. «Todas tenemos ganas de estar aquí, ganas de competir y ganas de ganar».Mariona comparte esa visión. «Es un grupo de buenas personas y eso hace que todo sea mucho más fácil».