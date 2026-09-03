Entrenamiento a puertas abiertas del Casademont Zaragoza: fecha, hora y lugar

El Casademont Zaragoza celebrará el próximo miércoles 9 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, un entrenamiento a puertas abiertas de su equipo ACB en el Príncipe Felipe. El club aragonés permitirá así que sus aficionados puedan seguir de cerca una de las sesiones de trabajo de la plantilla en plena preparación de la nueva temporada.

Será una primera oportunidad para la Marea Roja de familiarizarse con las nuevas caras del equipo y ver en acción a los jugadores antes del inicio de la competición. El conjunto aragonés continúa avanzando en su puesta a punto durante estas semanas con la vista puesta en llegar en las mejores condiciones al comienzo del curso.

A Gonzalo García de Vitoria solo le falta un jugador (además del lesionado Bango) para contar con su plantilla completa. Poco a poco han ido regresando los internacionales que han tenido compromisos con sus selecciones y es el canadiense Trae Bell-Haynes la única pieza que falta para completar el puzzle de los aragoneses.

El base, uno de los pocos supervivientes de la pasada temporada y capitán del equipo, se incorporará a la disciplina del Casademont en las próximas horas. Los que ya lo han hecho han sido Roberts Blumbergs, que llegó el miércoles a Zaragoza, y el argentino Nico Brussino, que completó el jueves su primer entrenamiento en el Príncipe Felipe en la que fue la primera toma de contacto en el regreso a casa del jugador.