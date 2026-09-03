Casademont Zaragoza
Iyayi Igbinedion, nueva apuesta por la juventud del Casademont
El pívot español, nacido en 2008 y que jugará en el equipo U22, es un pívot con un gran poderío físico y especialista en el rebote ofensivo
El Casademont Zaragoza U22 ha anunciado este jueves que incorpora a sus filas a Iyayi Igbinedion Omoruyi, joven pívot español de 2,08 metros de altura y nacido en 2008, que se suma al proyecto de Liga U para la temporada 2026-27. El nuevo jugador llega a Zaragoza después de haber pasado por la cantera de Estudiantes y haber participado recientemente en uno de los torneos internacionales de categorías de formación más prestigiosos.
Entre el 8 y el 16 de agosto, Igbinedion disputó en China el Shanghai Future Stars 2026, donde se proclamó campeón con el combinado español ProBasketLab U18 Elite (PBL). Su participación en el torneo internacional supone una nueva experiencia de alto nivel para el joven interior, que continúa así con su progresión dentro del baloncesto de formación y afronta ahora una nueva etapa en las filas de Casademont Zaragoza U22. "Con sus 2,08 metros, Igbinedion aportará presencia física, mucha energía, rebote ofensivo y finalización cerca del aro en la posición de pívot a un equipo que continúa apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y su crecimiento dentro de la estructura de cantera del club", explica la entidad en un comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así se gestó el fichaje bomba del Casademont Zaragoza: las claves de la vuelta a casa de Jilson Bango
- Apuesta valiente del Casademont Zaragoza: Vuelve Jilson Bango, aunque tendrá que pasar por el quirófano antes de poder jugar
- El gran proyecto del Casademont Zaragoza que se ha esfumado: Soumaila Keita, demasiado grande para pasar desapercibido
- Jaworski empieza a lo bestia: la crónica del Casademont Zaragoza-Ilerna Lleida (106-102)
- Partidazo de Bell-Haynes y cara y cruz para Brussino y Blumbergs en los duelos internacionales de los jugadores del Casademont Zaragoza
- Aragón TV retransmitirá 10 partidos del Casademont Zaragoza en la ACB
- El exjugador del Casademont Zaragoza Devin Robinson encuentra acomodo en el WKS Śląsk Wrocław polaco
- Ya se sabe la hora de la semifinal Casademont Zaragoza-Valencia Basket de la Supercopa