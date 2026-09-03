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Iyayi Igbinedion, nueva apuesta por la juventud del Casademont

El pívot español, nacido en 2008 y que jugará en el equipo U22, es un pívot con un gran poderío físico y especialista en el rebote ofensivo

Iyayi Igbinedion, durante un torneo de promesas

Iyayi Igbinedion, durante un torneo de promesas / Instagram

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza U22 ha anunciado este jueves que incorpora a sus filas a Iyayi Igbinedion Omoruyi, joven pívot español de 2,08 metros de altura y nacido en 2008, que se suma al proyecto de Liga U para la temporada 2026-27. El nuevo jugador llega a Zaragoza después de haber pasado por la cantera de Estudiantes y haber participado recientemente en uno de los torneos internacionales de categorías de formación más prestigiosos.

Entre el 8 y el 16 de agosto, Igbinedion disputó en China el Shanghai Future Stars 2026, donde se proclamó campeón con el combinado español ProBasketLab U18 Elite (PBL). Su participación en el torneo internacional supone una nueva experiencia de alto nivel para el joven interior, que continúa así con su progresión dentro del baloncesto de formación y afronta ahora una nueva etapa en las filas de Casademont Zaragoza U22. "Con sus 2,08 metros, Igbinedion aportará presencia física, mucha energía, rebote ofensivo y finalización cerca del aro en la posición de pívot a un equipo que continúa apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y su crecimiento dentro de la estructura de cantera del club", explica la entidad en un comunicado.

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