Roberts Blumbergs, jugador del Casademont Zaragoza: "Quiero mostrar mi mejor versión y demostrar de lo que soy capaz"

Roberts Blumbergs ya ejerce como jugador del Casademont Zaragoza. El nuevo integrante del conjunto aragonés ha mostrado este jueves sus primeras impresiones desde su llegada a la capital aragonesa y lo ha hecho con ambición, pero también dejando claro que el éxito del nuevo proyecto dependerá en buena medida de la capacidad que tenga la plantilla para mantenerse unida durante toda la temporada.

El letón no esconde las buenas sensaciones que le transmite el grupo que se ha encontrado en Zaragoza. «Creo que va a ser una gran temporada. Tenemos muchos jugadores con talento en el equipo», aseguró durante su presentación. Una calidad individual que, a su juicio, tendrá que estar acompañada por el trabajo colectivo para que el Casademont pueda alcanzar sus metas: «Mientras trabajemos juntos, podemos conseguir grandes objetivos esta temporada».

Blumbergs llega para reforzar especialmente la posición de cuatro, una demarcación en la que está llamado a asumir responsabilidades. Antes de comprometerse con el Casademont, el jugador ya tuvo la oportunidad de mantener una primera conversación con Gonzalo García de Vitoria para conocer qué espera de él en Zaragoza. No hubo, sin embargo, una lista demasiado extensa de peticiones. «Hablamos brevemente con el entrenador antes de firmar. No me pidió nada demasiado específico, simplemente que haga las cosas que sé hacer», explicó Blumbergs. El nuevo jugador de los aragoneses tiene claro cuál debe ser su cometido. «Obviamente, ayudar en defensa, ayudar en ataque y hacer lo que él necesite de mí. Estaré ahí para ayudar y apoyar al equipo de cualquier manera que pueda», añadió.

Un reto

Blumbergs aterriza además en Zaragoza siendo probablemente uno de los nombres menos conocidos para una parte de la afición del Casademont. Una circunstancia que no parece preocuparle. Más bien todo lo contrario. El nuevo jugador del equipo aragonés contempla la oportunidad como un desafío más en su carrera y como una ocasión para enseñar sus virtudes sobre la pista. «Cada temporada es un reto, independientemente de cuál sea la situación. Siempre quieres mostrar tu mejor versión y demostrar lo que puedes hacer, vayas donde vayas», señaló.

Por eso, lejos de sentir una presión añadida por tener que ganarse al Príncipe Felipe, Blumbergs asume el escenario con naturalidad. «Creo que este es un gran reto para mí y estoy preparado para afrontarlo», afirmó. El interior tampoco desembarca completamente a ciegas. Ya conoce a algunos de los integrantes de la plantilla después de haberse enfrentado a ellos anteriormente, algo que puede facilitar sus primeros pasos dentro del equipo. «He jugado contra algunos de estos jugadores, así que en cierto modo ya me resultan familiares», explicó.

Finalizó Blumbergs casi con la misma idea con la que empezó. «Tenemos un gran grupo y creo que podemos hacer grandes cosas esta temporada», aseguró. Para conseguirlo, el nuevo jugador del Casademont considera fundamental que el equipo no se rompa cuando lleguen las dificultades: «Si trabajamos juntos y permanecemos unidos como equipo durante toda la temporada, tanto en los buenos como en los malos momentos, creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir algo importante».