Nico Brussino regresa al Casademont Zaragoza: "Tenemos un gran equipo y la ambición de volver a Europa"

Nico Brussino ya viste de nuevo la camiseta de Casademont Zaragoza. El alero internacional argentino ha sido presentado oficialmente este viernes en su vuelta a la entidad rojilla cinco años después de su salida. El exterior regresa a la capital aragonesa con un bagaje deportivo mucho mayor, consolidado en la Liga Endesa y con el objetivo claro de devolver al conjunto rojillo a competiciones europeas. "Todavía es pronto, pero el objetivo es intentar conseguir una plaza en copas internacionales para el año que viene y competir al máximo nivel a escala nacional. Si nos adaptamos bien y las piezas encajan, podemos pelear con cualquiera", ha afirmado el jugador con convicción.

Brussino toma la palabra durante su presentación como jugador del Casademont Zaragoza. / Pablo Ibáñez / EPA

Tras incorporarse más tarde a la pretemporada debido a sus compromisos internacionales con la selección argentina, Brussino ha podido ejercitarse durante los últimos días a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria y vio desde la concentración el amistoso ante el Ilerna Lleida (106-102): "Estuve siguiendo al equipo y creo que tenemos un gran bloque, con mucho talento y un importante poder ofensivo. Ahora es cuestión de que las piezas se acomoden en estas semanas que quedan antes de que arranque la competición".

A pesar de ser uno de los hombres llamados a marcar diferencias en una plantilla profundamente renovada, el argentino rehúsa colgarse etiquetas de liderazgo individual. "No es lo que busco hoy en día. Somos grandes jugadores y lo verdaderamente importante es la unión del vestuario; hay momentos para cada uno", desveló. En el plano personal, su prioridad absoluta es el colectivo: "No me pongo objetivos de números ni de puntos; si al equipo le va bien, a mí también me irá bien".

Uno de los atractivos del nuevo Casademont Zaragoza será la sociedad que Brussino pueda formar con Caleb Homesley, con quien coincidió y alcanzó la final de la Eurocup en el Dreamland Gran Canaria. "Nos conocemos muy bien dentro de la pista. Él es un jugador muy inteligente y con mucho talento; sabemos perfectamente cuándo necesita el balón el otro en cada momento de juego".

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Por último, el alero argentino reconoció su entusiasmo por volver a sentir el calor del Pabellón Príncipe Felipe como local tras varios años visitándolo como rival. "Siempre que he venido a Zaragoza la gente me ha tratado con mucho cariño. Tengo muchas ganas de que llegue el momento de reencontrarme con la Marea Roja y jugar para ellos", concluyó.