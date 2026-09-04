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Nico Brussino regresa al Casademont Zaragoza: "Tenemos un gran equipo y la ambición de volver a Europa"

El alero argentino, presentado oficialmente este viernes, muestra su ilusión por volverse a ver con la afición zaragozana en el Pabellón Príncipe Felipe: "Tengo muchas ganas de que llegue el momento de reencontrarme con la Marea Roja y jugar para ellos"

Nico Brussino posa tras su presentación.

Nico Brussino posa tras su presentación. / Pablo Ibáñez / EPA

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Iker Martínez

Zaragoza

Nico Brussino ya viste de nuevo la camiseta de Casademont Zaragoza. El alero internacional argentino ha sido presentado oficialmente este viernes en su vuelta a la entidad rojilla cinco años después de su salida. El exterior regresa a la capital aragonesa con un bagaje deportivo mucho mayor, consolidado en la Liga Endesa y con el objetivo claro de devolver al conjunto rojillo a competiciones europeas. "Todavía es pronto, pero el objetivo es intentar conseguir una plaza en copas internacionales para el año que viene y competir al máximo nivel a escala nacional. Si nos adaptamos bien y las piezas encajan, podemos pelear con cualquiera", ha afirmado el jugador con convicción.

PRESENTACION NICO BRUSSINO CASADEMONT ZARAGOZA SEPTIEMBRE 2026

Brussino toma la palabra durante su presentación como jugador del Casademont Zaragoza. / Pablo Ibáñez / EPA

Tras incorporarse más tarde a la pretemporada debido a sus compromisos internacionales con la selección argentina, Brussino ha podido ejercitarse durante los últimos días a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria y vio desde la concentración el amistoso ante el Ilerna Lleida (106-102): "Estuve siguiendo al equipo y creo que tenemos un gran bloque, con mucho talento y un importante poder ofensivo. Ahora es cuestión de que las piezas se acomoden en estas semanas que quedan antes de que arranque la competición".

A pesar de ser uno de los hombres llamados a marcar diferencias en una plantilla profundamente renovada, el argentino rehúsa colgarse etiquetas de liderazgo individual. "No es lo que busco hoy en día. Somos grandes jugadores y lo verdaderamente importante es la unión del vestuario; hay momentos para cada uno", desveló. En el plano personal, su prioridad absoluta es el colectivo: "No me pongo objetivos de números ni de puntos; si al equipo le va bien, a mí también me irá bien".

Uno de los atractivos del nuevo Casademont Zaragoza será la sociedad que Brussino pueda formar con Caleb Homesley, con quien coincidió y alcanzó la final de la Eurocup en el Dreamland Gran Canaria. "Nos conocemos muy bien dentro de la pista. Él es un jugador muy inteligente y con mucho talento; sabemos perfectamente cuándo necesita el balón el otro en cada momento de juego".

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Por último, el alero argentino reconoció su entusiasmo por volver a sentir el calor del Pabellón Príncipe Felipe como local tras varios años visitándolo como rival. "Siempre que he venido a Zaragoza la gente me ha tratado con mucho cariño. Tengo muchas ganas de que llegue el momento de reencontrarme con la Marea Roja y jugar para ellos", concluyó.

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