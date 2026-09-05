La crónica del Casademont Zaragoza-La Laguna Tenerife: mejoría y otra alegría más

Queda trabajo por hacer y es solo pretemporada, pero el Casademont Zaragoza tiene un aire muy distinto. Era era no solo la idea, sino la obligación. El equipo aragonés, pese a seguir sin corregir sus altibajos y desconexiones, hizo un partido muy serio y se impuso al La Laguna Tenerife en Utebo (86-84) en un choque que dejó muy a las claras que hay mimbres para hacer una temporada bonita y sin sufrimiento y que hay jugadores como Brussino, Birutis o Guillem Vives, quien hizo un partido casi perfecto en la dirección. Y anda que el equipo no lo notó. Por cierto, un final igualado cayó del lado aragonés. Hasta eso ha cambiado, que no es poco (Breogán aparte, claro).

Aunque el equipo está en pleno proceso de reconstrucción, todavía tiene que soltar mucho lastre mental de la temporada pasada y aprender. En la primera mitad el Casademont fue un equipo de dos caras contrapuestas, con un primer cuarto excelso a todos los niveles y un segundo con muchos fantasmas, sobre todo en ataque, que dieron al traste con el buen trabajo realizado en el inicio del encuentro. Mejorar esa consistencia será clave.

El conjunto aragonés, al ritmo de Guillem Vives, un base como mandan los cánones, firmó un 11-3 de salida gracias en gran medida a dos triples del director de juego y al contagio a sus compañeros en cuanto a garra, intensidad, manos y robos de balón. Olaseni sorprendió al ataque tinerfeño con sus ayudas constantes y la presión en el poste alto ahogó a los visitantes, que no sabían por dónde meter mano a un Casademont Zaragoza muy intenso y acertado.

Ni el parón de unos diez minutos por un fallo en la mesa de anotación cortó el ritmo aragonés. La Laguna Tenerife firmó tan solo una canasta en juego en siete minutos, al margen de tiros libres, lo que fue un síntoma de cómo estaba defendiendo el Casademont. Y ya cuando salieron Birutis, Brussino y Blumbergs se vio que ahí hay calidad, fundamentos y, sobre todo, galones. Huelen a jugadores importantísimos este año.

El pívot se incrustó en la zona, el juego comenzó a girar en torno a él y el lituano anotó, asistió, leyó con inteligencia las ayudas y los cortes. Todo fluía, todo era extraordinario y Jaworski se unió a la fiesta con una canasta sobre la bocina para un bien merecido 26-13.

Pero, en un abrir y cerrar de ojos, el Casademont cambió totalmente de rostro. Se empezó a atascar en ataque cuando el conjunto visitante detectó el agujero en el puesto de ‘5’ que tan bien explotaron Olaseni y Birutis y se le empezó a apagar la luz. Van Beck, con un triple, puso al equipo canario a cinco puntos y Gonzalo tuvo que parar el duelo.

Jaworski, lanzando ante Jaime Fernández y Shermadini. / Casademont Zaragoza / Esther Casas

Ni el tiempo muerto logró despertar al_Casademont, que con Sergi García impreciso, Olaseni superado, Homesley muy perdido todavía y fallón y Miguel González y Jaime Fernández entrando poco en juego se terminó de atorar. Solo dos puntos en cinco minutos y, entre el mar de dudas, una falta muy evitable de Bell-Haynes permitió a Marcelinho anotar desde la línea de personal y culminar la remontada al descanso (36-37).

Final feliz

Tras el descanso al menos el Casademont logró cortar la sangría de puntos y la inercia positiva del equipo de Jaka Lakovic. Fue un toma y daca constante, aunque todo muy trabado y no tan académico como en la primera mitad. Kyle Guy cogió el timón de los visitantes, mientras Vives y Blumbergs el de los aragoneses hasta que se volvió a alocar, a ser un correcalles y una ristra (de ambos equipos) de errores. Un triple de Miguel González en la esquina dejó al_Casademont por delante antes del último cuarto (62-61).

Dos triples de Jaworski (que asumió más tiros y responsabilidad) y Jaime Fernández permitieron coger una ligera ventaja que fue gestionando bien el equipo de Gonzalo García de Vitoria hasta que, a 2.35 del final, Hunter dejó el choque en dos puntos.

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Ahí emergió Guillem Vives para un triple clave que podía ser definitivo, pero el Casademont se lió con las faltas y desde la personal López-Arostegui, Guy y Alderete empataron el duelo. La última posesión para ganar la tuvo el equipo aragonés, pero los locales apostaron por la falta a Olaseni, quien no falló, puso el 86-84, y en la última Guy hizo volar a Vives, pero desequilibrado falló el triple y certificó la victoria zaragozana en Utebo.