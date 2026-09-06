Ahora sí: Youssouf Traoré se va del Casademont Zaragoza

Lo que parecía un hecho hace unos meses, que Youssouf Traoré se iba a ir a la NCCA, se quedó en un amago. O eso parecía, porque ahora sí que el Casademont Zaragoza ha comunicado que el jugador ha hecho efectiva la cláusula de rescisión de su contrato y continuará su carrera deportiva en Estados Unidos, donde se incorporará a UTEP, The University of Texas at El Paso, para competir en la competición universitaria americana

El jugador maliense, nacido en 2006, llegó a la cantera de Casademont Zaragoza y ha formado parte durante estas últimas temporadas de la estructura del club, compitiendo también con el equipo de Liga U22 y entrando en dinámica del primer equipo, siendo un habitual de las convocatorias y jugando minutos importantes en la ACB. "Basket Zaragoza agradece a Youssouf Traoré su trabajo durante su etapa en el club y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa deportiva y personal", detalla la entidad aragonesa en un comunicado.

La noticia, sin embargo, no pilla por sorpresa a los aficionados del Casademont. El pasado 2 de junio fueron los High Point Panthers los que anunciaron la llegada de Traoré a su universidad en sus canales oficiales. Algún problema debió haber por aquel entonces, porque a pesar de que el fichaje estaba hecho, el de Malí suigió en Zaragoza. Aunque ahora sí que The University of Texas at El Paso han conseguido llevarse a Traoré y esta vez sí el Casademont le ha dado oficialidad al adiós del pívot.