Casademont Zaragoza
Ahora sí: Youssouf Traoré se va del Casademont Zaragoza
Tras un amago a comienzos de verano, el club aragonés anuncia el adiós del pívot, que seguirá su formación en la NCAA
Lo que parecía un hecho hace unos meses, que Youssouf Traoré se iba a ir a la NCCA, se quedó en un amago. O eso parecía, porque ahora sí que el Casademont Zaragoza ha comunicado que el jugador ha hecho efectiva la cláusula de rescisión de su contrato y continuará su carrera deportiva en Estados Unidos, donde se incorporará a UTEP, The University of Texas at El Paso, para competir en la competición universitaria americana
El jugador maliense, nacido en 2006, llegó a la cantera de Casademont Zaragoza y ha formado parte durante estas últimas temporadas de la estructura del club, compitiendo también con el equipo de Liga U22 y entrando en dinámica del primer equipo, siendo un habitual de las convocatorias y jugando minutos importantes en la ACB. "Basket Zaragoza agradece a Youssouf Traoré su trabajo durante su etapa en el club y le desea la mayor de las suertes en esta nueva etapa deportiva y personal", detalla la entidad aragonesa en un comunicado.
La noticia, sin embargo, no pilla por sorpresa a los aficionados del Casademont. El pasado 2 de junio fueron los High Point Panthers los que anunciaron la llegada de Traoré a su universidad en sus canales oficiales. Algún problema debió haber por aquel entonces, porque a pesar de que el fichaje estaba hecho, el de Malí suigió en Zaragoza. Aunque ahora sí que The University of Texas at El Paso han conseguido llevarse a Traoré y esta vez sí el Casademont le ha dado oficialidad al adiós del pívot.
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