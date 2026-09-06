Casademont Zaragoza
El partidazo de Veronika Vorackova, jugadora del Casademont, no impide que la República Checa esté con pie y medio fuera del Mundial
Los 15 puntos y 21 de valoración de la alero no son suficientes para que su selección supere a China, que venció en la prórroga
Veronika Vorackova volvió a ofrecer este domingo una actuación de mucho nivel en el Mundial femenino. La jugadora del Casademont Zaragoza fue una de las grandes protagonistas de la República Checa en la derrota ante China por 74-70 después de una prórroga, un resultado que deja a la selección checa al borde de la eliminación. La checa disputó 36 minutos y terminó el encuentro con 15 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 robos y 2 tapones, además de una valoración de 21, la mejor de su selección.
El resultado complica enormemente las opciones de la República Checa en el Mundial. Tras sus derrotas frente a Italia y China, el equipo de Voráčková presenta un balance de 0-2 y su continuidad depende ahora de lo que ocurra en el Italia-Estados Unidos de esta noche. Las cuentas son claras: si Estados Unidos derrota a Italia, República Checa quedará matemáticamente eliminada. Si, por el contrario, vence Italia, las checas seguirán con vida y llegarán al último partido de la fase de grupos, precisamente frente a Estados Unidos, todavía con opciones de clasificación.
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