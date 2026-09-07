La crónica del Valencia Basket-Casademont Zaragoza: para aprender, perder (88-81)

A la tercera llegó la primera derrota del Casademont Zaragoza en pretemporada. Aunque llegaba más rodado que su rival, el Valencia Basket, que disputaba su primer duelo de preparación, fue demasiado (88-81) para un equipo al que le faltó regularidad en su juego. Aun así, los aragoneses mantuvieron el tipo gracias a sus hombres de mayor talento y entraron con ventaja a unos diez minutos decisivos que fueron un horror. Pero así es la pretemporada. Potenciar las cosas que se están haciendo bien y corregir las que no están saliendo de primeras. Y, como dice el refrán, lo mejor para aprender es, precisamente, perder.

Con un ritmo eléctrico, casi asfixiante, comenzó el encuentro. A los dos equipos se les olvidó por momentos que tenían 24 segundos en cada ataque y los primeros minutos fueron un correcalles en el que nadie defendía ni parecía planteárselo. En ese contexto, sumado a la calidad en ambas plantillas, el ritmo de anotación era elevadísimo. Blumbergs, Homesley, Miguel González y Jaworski hicieron diana desde lejos, pero esos triples no sirvieron ni para tener las primeras ventajas del partido. Porque en el otro lado, el Valencia hacía literalmente lo que quería ante una oposición casi nula.

Cuando el acierto del Casademont bajó un poco, pasó lo que se llevaba intuyendo un rato. Los locales, liderados por Shorts, aprovecharon, además, un par de pérdidas tontas para dispararse en el marcador. Intentó frenar la sangría Gonzalo García de Vitoria, pero el 30-22 al final del primer cuarto decía que había muchas cosas que mejorar. Algo les debió decir el técnico en el descanso entre cuarto y cuarto porque los aragoneses salieron más concentrados. Con un 2+1 de Homesley y un triple de Blumbergs se metió el Casademont de lleno en el partido (35-33). Sin embargo, dos chispazos del Valencia volvieron a abrir algo de brecha. Volvieron entonces los zaragozanos a salirse del plan con algunos ataques desordenados, pero dos buenas acciones aisladas de Brussino y Jaworski mantuvieron al Casademont vivo en el partido antes del paso por vestuarios (50-44).

Los triples de Jaworski

El tercer cuarto comenzó con muchas imprecisiones. Por los dos lados. Incluso, impensable en la primera mitad, el ritmo fue algo plomizo, dando la sensación de que no pasaban demasiadas cosas en Benicarló. Pero a ese encuentro se adaptaron mejor los de Gonzalo García de Vitoria. De hecho, sin mucho brillo, un triple de Miguel González ponía por delante al Casademont después de un porrón de minutos remando (55-57). Brooks despertó de su letargo al Valencia Basket, pero Justin Jaworski hizo de las suyas para mantener por delante a los suyos antes de entrar en el tramo final. Dos triples del americano (estratosférico el segundo sobre la bocina del tercer cuarto) colocaron un interesante 68-69 que indicaba que cualquier cosa podía pasar a partir de entonces.

Eso fue lo más interesante que hizo el equipo hasta el final del partido, porque lo que ocurrió es que al Casademont le costó más de cuatro minutos anotar en el último cuarto, pero los valencianos no estaban mucho mejor. Eso sí, se notó mucho que elevaron un par de puntos su intensidad defensiva y los de García de Vitoria no encontraron respuestas.

Un triple de Josep Puerto desbloqueó a los taronjas en ataque. Cogió el Valencia Basket carrerilla y ya no hubo forma de pelear por el triunfo a pesar de un último intento de Olaseni de poner algo de picante al final del partido.

Ficha

VALENCIA BASKET: Shorts (13), Taylor (5), Reuvers (2), Osetkowski (8), Corbalán (4), Puerto (3), Cárdenas (10), Moore (7), Brooks (14), Gueye (7), Valtonen (5) y Rivero (10).

CASADEMONT ZARAGOZA: Bell-Haynes (6), Blumbergs (8), Homesley (13), González (8), Birutis (4), Olaseni (8), Brussino (7), Fernández (-), Jaworski (20), Vives (5), García (2) y Rodríguez (-).

PARCIALES POR CUARTOS: 30-22, 20-22, 18-25 y 20-12.

ÁRBITROS: Fernando Calatrava, Arnau Padrós y Vicente Martínez. Sin eliminados por faltas personales.

INCIDENCIAS: partido amistoso de pretemporada disputado en Benicarló.