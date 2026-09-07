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Jilson Bango ya está en Zaragoza: "Nos veremos pronto"

El africano pasará por el quirófano en los próximos días y sus sensaciones marcarán el momento en el que pueda volver a las canchas

Jilson Bango ya está en Zaragoza

Jilson Bango ya está en Zaragoza

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Jilson Bango ya está en Zaragoza. El último e inesperado fichaje del Casademont ha llegado este lunes a la capital aragonesa, regresando así a una ciudad que conoce bien. "Hola Marea Roja, nos veremos pronto", dice el angoleño en un vídeo que el propio club ha publicado en sus redes sociales para anunciar la llegada del nuevo pívot.

Durante los próximos días, Bango será sometido a una operación quirúrgica para solucionar los problemas que todavía arrastra en su rodilla tras su grave lesión en el ligamento cruzado. Tal y como explicó este diario, el principal motivo para el regreso a Zaragoza del jugador fue el buen recuerdo que tiene Bango de los servicios médicos del Casademontl en los que confía plenamente para iniciar la fase final de su recuperación.

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Tras pasar por el quirófano, el pívot iniciará un proceso de varias semanas (seguramente meses) hasta que se pueda incorporar a la dinámica del resto de equipo. Una vez se una a Birutis y Olaseni, el equipo aragonés contará con uno de los juegos interiores más poderosos de toda la ACB.

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