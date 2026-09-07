El reencuentro de dos de los jugadores más queridos de la historia del Casademont Zaragoza: "Visita sorpresa del mejor"

El Casademont Zaragoza ha unido a muchos jugadores a lo largo de sus 25 años de historia, creando lazos de amistad que perduran mucho más allá de una temporada deportiva. Es el caso de dos de las figuras seguramente más queridas en la historia de la entidad, Henk Norel y Sam Van Rossom, que mantienen una firme amistad desde que coincidieran en el Príncipe Felipe en la temporada 2023-13, la primera del pívot en Zaragoza, la última del base en la capital aragonesa.

Su relación se ha mantenido incluso públicamente, puesto que ambos han compartido un podcast de baloncesto. Pero este fin de semana han vuelto a encontrarse en la visita sorpresa que la familia Norel hizo a Gante, la ciudad natal de Van Rossom. La cercanía entre los Países Bajos, donde reside el pívot, y la localidad flamenca hizo que ambas familias al completo pudieran pasar una jornada juntos.

Así lo publicaron ambos en sus redes sociales: "Visita sorpresa del mejor", escribió Van Rossom en su Instagram acompañando una imagen en la que se ve al belga y su esposa con la familia al completo, Henk, esposa y dos hijos, de Norel en un paisaje típico de la bella ciudad de Gante.

Sam Van Rossom jugó tres temporadas en el Casademont Zaragoza, de 2010 a 2013, disputando 108 partidos oficiales de Liga y formando parte del histórico equipo que alcanzó las semifinales de la ACB en 2013. Conjunto en el que ya estaba Henk Norel, que llegó a la capital aragonesa precisamente en 2012 para quedarse hasta 2017.

Van Rossom se marchó al Valencia, que pagó su cláusula, donde jugó hasta retirarse en 2023, mientras que Norel militó después en el Gipuzkoa y el Breogán para retirarse en su país natal en 2020. El neerlandés volvió al Príncipe Felipe en diciembre de 2024 y pudo recibir el cariño de toda la afición, que siempre lo ha tenido entre sus favoritos.