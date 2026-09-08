Aisha Sheppard se presenta con el Casademont Zaragoza: "Cuando llegó la oferta ni me lo pensé"

Aisha Sheppard ha sido presentada oficialmente este martes como nueva jugadora del Casademont Zaragoza. La exterior llega a la capital aragonesa con la máxima ambición de dar un salto cualitativo en su carrera profesional, al dar el paso hacia la máxima competición continental. "Quería que mi siguiente paso en mi carrera fuese jugar en Euroliga, sentía que era el momento", afirmó la jugadora, añadiendo que "cuando llegó la oferta ni me lo pensé" porque "sabía que era donde quería estar".

Aisha Sheppard, durante su presentación oficial. / Jaime Galindo / EPA

Además, la baloncestista estadounidense recordó su experiencia previa jugando en Zaragoza durante su primera temporada profesional en España, cuando vestía la camiseta del Clarinos Tenerife. Sheppard guardaba un gran recuerdo de ese momento: "La afición fue increíble también me encantó cómo trabajaba el cuerpo técnico con el equipo y quería ser parte de esto, así que estoy feliz de estar aquí".

Preguntada sobre las peticiones del cuerpo técnico para este curso, la jugadora explicó que, aunque aún no han tenido una conversación extensa formal, la consigna inicial es clara. "Me ha dicho que quiere que sea agresiva, que anote —apuntó la jugadora—. Esa es la manera en la que quiere jugar; creo que para eso es para lo que estoy aquí". Asimismo, Sheppard enfatizó su compromiso colectivo: "Estoy aquí para dar lo que el entrenador y el equipo necesiten de mí en cada partido".

Ambición máxima: Euroliga y Liga Endesa

Al abordar los objetivos colectivos para la temporada, la jugadora fijó la meta principal sin rodeos: "Ganar". Sheppard es consciente de la exigencia que rodea al proyecto rojillo: "Los aficionados esperan que lleguemos a la 'Final a 6' en Euroliga y ganar la Liga Endesa". Asimismo, recordó que la entidad "tiene una historia ganadora" y que la meta pasa por "ganar el máximo número de partidos posibles e intentar ser mejor cada día".

Aisha Sheppard enseña la camiseta del Casademont Zaragoza. / Jaime Galindo / EPA

Con las cuatro nuevas incorporaciones, la estadounidense valoró la mezcla de perfiles en la plantilla: "Hay caras nuevas, pero también hay veteranas". En su opinión, la clave para alcanzar los éxitos radicará en la cohesión del grupo: "Permanecer juntas y encajar va a ser lo más importante y creo que vamos a ganar muchos partidos".

Por último, Sheppard se refirió a su relación con Yarden Garzón, con quien compartió vestuario en las Phoenix Mercury. "Hablo mucho con ella, es mi compañera de tiro", reveló. Sobre la joven jugadora, destacó sus cualidades dentro y fuera de la pista: "Es una jugadora joven y está entusiasmada; es muy alta y creo que nos va a dar una gran presencia ofensivamente, pero también defensivamente". "Creo que está preparada para esta aventura y para estar aquí", concluyó la exterior.