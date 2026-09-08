NH Capital entra en el accionariado del Casademont Zaragoza tras hacerse con el Zaragoza Femenino

El grupo inversor NH Capital va a entrar en el Casademont Zaragoza. Tras hacerse con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino este mismo verano, ambas entidades firmaron una alianza estratégica para que el club de baloncesto ayudara a profesionalizarse al de fútbol. Pero la colaboración no va a terminar ahí porque NH Capital va a hacerse con, aproximadamente, el 25% de las acciones de Basket Zaragoza 2002, una operación que se concretará en las próximas semanas.

Reynaldo Benito continuará teniendo el porcentaje mayoritario de las acciones de la sociedad y ese 25% que va a acumuar ahora NH Capital saldrá de pequeñas partes vendidas por los accionistas actuales de la entidad. El fondo inversor aportará una cantidad económica y, además, el club de fútbol.

La gestión de ambos clubs será conjunta, Reynaldo Benito seguirá siendo presidente del Casademont Zaragoza y Manuel Abellán lo será del Zaragoza CFF, mientras que la parcela deportiva tendrá estructuras diferentes, con Pedro Llompart como máximo responsable del baloncesto y Luis Aragón del fútbol.

Además de la presencia de NH Capital en el accionariado del Basket Zaragoza 2002, y de la entrada de, al menos, un representante del fondo en el consejo de administración, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino pasará a integrarse dentro de la estructura de la entidad de baloncesto.

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