Casademont Zaragoza organiza un vuelo chárter para los partidos de sus dos secciones en Galicia

La Marea Roja tiene una nueva gran oportunidad para acompañar a sus dos equipos fuera de casa. El Casademont Zaragoza, en colaboración con la aerolínea Air Horizont, ha diseñado un viaje chárter especial con el objetivo de trasladar a la afición aragonesa a tierras gallegas en el fin de semana previo al Día del Pilar. La expedición permitirá presenciar en un mismo fin de semana tanto el duelo del primer equipo masculino en la Liga Endesa ante el Leyma Coruña como el compromiso de las jugadoras de la Liga Femenina Endesa en la pista del Celta Femxa Zorka.

El paquete completo cuenta con un precio de 250 euros por persona e incluye los billetes de avión de ida y vuelta, las tasas aeroportuarias, las entradas para los dos partidos y una completa red de traslados internos en autobús. Cabe destacar que el alojamiento no está incluido en la tarifa, por lo que cada seguidor deberá gestionar su pernoctación de forma independiente.

El itinerario comenzará el viernes 9 de octubre, con el despegue desde el Aeropuerto de Zaragoza a las 17.00 horas rumbo a A Coruña. El autobús trasladará a los seguidores al centro urbano para disfrutar de la víspera. El gran plato fuerte masculino llegará el sábado 10 de octubre a las 18:00 horas, momento en el que el Casademont Zaragoza se medirá al Leyma Coruña en el choque correspondiente a la jornada número tres de la ACB.

La actividad continuará la mañana del domingo 11 de octubre. Un autobús trasladará a la afición desde el centro de A Coruña hasta el Pabellón de Navia, en Vigo, donde a las 12.30 horas se disputará el encuentro de Liga Femenina Endesa entre el Celta Femxa Zorka y el conjunto rojillo. A la conclusión del choque, el transporte llevará a la expedición directamente hasta el Aeropuerto de Vigo para tomar el vuelo de regreso a la capital aragonesa, programado para las 18.00.

Con el fin de facilitar el desplazamiento a las familias, el club ofrece un descuento del 50% para niños de hasta 12 años (inclusive). Para solicitar esta bonificación infantil o formalizar la reserva, las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a la dirección oficial de la entidad (info@basketzaragoza.net).