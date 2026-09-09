Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Blumbergs, Jaworski, Homesley y Brussino fueron nombres que puse encima de la mesa desde el primer día"

-Llevan tres semanas de trabajo, ¿cuáles son sus primeras sensaciones?

-Pues estamos contentos, la verdad es que están saliendo las cosas bien. Ya llevamos dos días con la plantilla al completo, nos falta incorporar a Mati (Lukic), que va a estar en el primer equipo, pero bueno, ya va a empezar a entrenar y bien, creo que las sensaciones son buenas. Lo que estamos viendo ahora del grupo es bueno, el grupo está trabajando francamente bien, está entendiendo lo que queremos, estamos intentando hacer ideas nuevas, cosas que yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero por los staffs no podía, ahora, en un staff tan largo, creo que estamos haciendo un poco ensayo-error y estamos contentos. Estamos contentos con la explicación de los chicos, con el trabajo, incluso con los resultados, pero bueno, sabemos que es pretemporada.

-Ahora que ya ha puede trabajar con todos, ¿cuál es su grado de satisfacción con la plantilla?

-Estoy contento porque he sido una parte importante en la toma de decisiones de esta plantilla, es verdad que el club me ha dado las posibilidades de elegir lo que yo quería, yo tenía una idea muy clara de lo que quería jugar y nos hemos movido en esos perfiles. El club lo que me ha ofrecido o me ha enviado son jugadores del estilo que yo quería y de ahí reconozco que hemos tenido la fortuna, la suerte o el prestigio también como club de poder acceder a jugadores que eran en muchos momentos primeras opciones y en eso estamos contentos. Luego también hemos ido a buscar jugadores que además de su capacidad técnico-táctica tuvieran buenos informes a nivel personal y eso también a día de hoy se está demostrando que hemos acertado.

-En los tres partidos amistosos se ha visto a un equipo muy anotador, ¿esa es su idea?

-Es verdad que hemos conseguido acceder a jugadores con quizás una capacidad anotadora como punto de partida o como personalidad propia. Trae, que ha jugado dos partidos y es verdad que no ha anotado mucho todavía, pero Trae, Caleb Homesley, Justin Jaworski, Nico Brussino, son cuatro jugadores con mucha capacidad para anotar puntos. Yo siempre he querido jugar con manejadores, tener mínimo dos manejadores en el campo vamos a poder tener y en muchísimos momentos tres manejadores. Entonces, es uno de los puntos importantes, queríamos tener esa facilidad y ahora mismo en pretemporada pues está saliendo bien. Es verdad que ayer (por el lunes) ya metimos menos, ochenta y pocos, pero fue contra el Valencia. También fuimos capaces de bajar a Valencia de sus registros. Bueno, bien, contento con eso.

"Creo que tanto Trae puede jugar con Guillem y con Sergi. Y eso está muy bien. Y Sergi puede jugar también con Guillem. Yo a Sergi lo quiero usar este año más al 2 que al 1"

-Tener tres bases es una de las decisiones de este verano, en contraposición con la temporada pasada.

-A ver, en cualquier competición, una vez he hechos los equipos, entrar en mercado durante temporada es difícil. Es difícil porque al final no puedes acceder a jugadores que tú buscabas, al perfil que tú buscabas. Por ejemplo, si lesiona un jugador como Trae, es difícil encontrar un jugador parecido al Trae, ¿no? Entonces muchas veces tienes que ir a lo que hay. Y lo que hay, bueno, puede ser que no sea tu estilo de juego, que es lo menos importante, pero también puede ser que lo que hay en el mercado es porque, bueno, pues porque no tiene un buen currículum deportivo o porque no tiene un buen currículum personal. Entonces, el puesto de base es complicado y por eso hemos ido a hacer tres bases, Trae, Guillem y Sergi, pero la idea no era buscar tres bases puros como puede ser Trae, sino que pudieran jugar juntos. Yo creo que tanto Trae puede jugar con Guillem y con Sergi. Y eso está muy bien. Y Sergi puede jugar también con Guillem. Yo a Sergi lo quiero usar este año más al 2 que al 1. Pero es verdad que ahora mismo tengo la tranquilidad de que si hubiera una lesión en el base, entonces tenemos un jugador de garantías.

"La opción de Guillem Vives, si le comento cómo fue, fue una llamada de su agente, que había una opción de que saliera, y bueno, a mí la idea me gustó mucho, lo vimos, y en una conversación con él telefónica, fue como un flechazo"

-Habla de los bases pero la mayoría de jugadores son conocidos, con experiencia y cierta garantía.

-Sí, y ha sido de maneras distintas. Trae tenía contrato y creo que además el año pasado después de su lesión, también antes, pero él demostró, él arriesgó su muñeca por que este equipo se mantuviera en ACB. La recuperación se preveía larga, incluso se preveía que no jugara en lo que queda de temporada y él hizo un esfuerzo. Y además se le vio, ¿no? Los partidos, los tres que jugó conmigo, se le vio que fue de menos a más. Y yo le decía además, Trae, tu objetivo no tiene que ser, o lo que yo quiero no es el Trae de antes, que es imposible. Lo que quiero es que vayas cada día mejor. Entonces, bueno, para nosotros era muy importante que Trae siguiera. La opción de Guillem Vives, si le comento cómo fue, fue una llamada de su agente, que había una opción de que saliera, y bueno, a mí la idea me gustó mucho, lo vimos, y en una conversación con él telefónica, fue como un flechazo. Y me consta que él también lo ha comentado así. Conectamos muy rápido y muy bien, muy rápido y muy bien. Lo que me comentaba me encantó. Le vi un chico, porque sabía que era Guillén Vives, si no hubiera pensado que era un chaval joven. Y luego la opción de Sergi, un jugador que ya ha estado aquí, que ya conoce, que es verdad que el último año estuvo en Primera FEB, bueno, que quiere reivindicarse. Yo creo que era un trío interesante.

"Quería un tipo de jugador, quería incluso unos nombres como el tema de Jaworski, de Caleb Homesley o de Nico Brussino y mientras esa opción no se hiciera imposible, no iba a buscar otro cromo distinto"

-¿Cuál ha sido su grado de implicación en los fichajes, en la configuración de la plantilla?

-Total, 100%. Hemos tenido un trabajo, bueno, ha sido un verano intenso, pero es verdad que ha sido un verano bueno porque pudimos cerrar el equipo relativamente pronto. Empezamos tarde porque era entrenador nuevo, todo nuevo, había que cerrar algunas salidas de jugadores, la situación de Yusta…, bueno, muchas cosas. Pero luego teníamos también la idea clara de lo que queríamos. El no jugar Europa te complica un poco porque los jugadores quieren dos competiciones. Por eso quizás el inicio fue un poco más lento de lo que queríamos porque lo que sí teníamos claro, o yo tenía claro, es que no iba a fichar por fichar. Eso sí que lo tenía claro. Quería un tipo de jugador, quería incluso unos nombres como el tema de Jaworski, de Caleb Homesley o de Nico Brussino y mientras esa opción no se hiciera imposible, no iba a buscar otro cromo distinto. Entonces, bueno, estoy contento. Y yo tenía claro lo que quería. Yo desde el principio hablé con el club, me gusta un equipo con muchos manejadores y me gustan los equipos que tienen amenazas del tiro de tres y desde ahí empezamos a construir. Luego, el poder acceder a Gabriel (Olaseni) fue muy importante porque la conexión mía con él fue muy buena desde el principio y era un jugador que tiene cosas que me gustan, es un pívot que sabe pasar el balón. No es un pívot espectacular, pero sabe pasar el balón, que conoce el juego, que suma siempre. Pues ya con eso ya iba un poco la columna vertebral. Desde el principio quise a Blumbergs, desde el principio, es un jugador que lo conozco bien, que he jugado contra él en Primera FEB, que conozco a su entrenador en Primera FEB, que preparé ocho partidos el año pasado jugando contra él, que jugamos dos y para mí fue primera opción, así que contento en ese aspecto. Y con los otros jugadores, pues Birutis fue una opción que salió. Salió, una opción que nos ofrecieron. Ahí sí que tuvimos muchos perfiles buscando, pero cuando salió el de Birutis, recuerdo que tuve una conversación con entrenadores suyos en España y tuve una conversación con Sarunas Jasikevicius y, bueno, pues ahí fuimos para adelante con él y estábamos muy contentos también.

-Por lo que dice, ¿usted ha pedido jugadores concretos como Blumbergs?

-Sí, sí, yo tenía perfiles muy claros que quería. Entonces, el tema de Blumbergs sí que es una idea desde el principio porque creo que es un jugador muy del estilo que a mí me gusta. Es un 4 abierto con mucha puntería que no necesita el balón para ser feliz y que sabe jugar sin el balón. Y se vio el primer día, con un entrenamiento, en el primer partido contra el Canarias fue capaz de meter, creo que fueron 11 puntos, de situaciones de lectura del juego. Como decía, el tema de Guillem surgió así pero Jaworski, Homesley y Brussino fueron nombres que puse encima de la mesa desde el primer día.

"Ahora mismo puedo, de cualquier jugador de una primera Liga, ver todo lo que ha hecho. Pero todo lo que ha hecho ya no solo en un partido, sino cómo juega el bloqueo directo todas las veces, porcentajes, con qué mano juega... Ahora es mucho más fácil eso. Pero hay una parte, que es la parte personal, cómo se comporta en el día a día, cómo trabaja, cómo reacciona ante los malos momentos, que esa parte, pues, ha sido también importante. Y ha habido muchas llamadas"

-¿Cómo ha sido trabajar con Pedro Llompart, al que dirigió en su última etapa profesional?

-Ha sido fácil porque él rápidamente me dijo que la idea era darme las herramientas para conseguir los jugadores que yo quería. Y él lo que sí fue es dándome muchísimos jugadores. Pero lo que le decía, jugadores que entran dentro de lo que yo quería. Y ahí hicimos un trabajo bueno de ver, de estudiar, de llamar, de preguntar. El vídeo ahora es una tecnología que te facilita analizar jugadores. Ahora mismo puedo, de cualquier jugador de una primera Liga, ver todo lo que ha hecho. Pero todo lo que ha hecho ya no solo en un partido, sino cómo juega el bloqueo directo todas las veces, porcentajes, con qué mano juega... Ahora es mucho más fácil eso. Pero hay una parte, que es la parte personal, cómo se comporta en el día a día, cómo trabaja, cómo reacciona ante los malos momentos, que esa parte, pues, ha sido también importante. Y ha habido muchas llamadas. Con Birutis, pues hablé con entrenadores suyos de otros años, hablé con Jasikevicius, con el que tengo una gran amistad, preguntando cómo era. Creo que hemos trabajado mucho, muchas horas de teléfono, muchas horas, muchas horas de vídeo, pero bien. Creo que esa comisión ha trabajado muy bien y me han dado facilidades para poder hacer las cosas que yo quería.

-Habla de Blumbergs. El equipo ha tenido problemas en el cuatro en los últimos años y parece que el letón puede cambiar ese perfil.

-Sí, es un 4 que a mí me gusta. Yo creo en los 4 con capacidad para abrir el campo, me parece muy importante. Y luego, por ejemplo, teniendo un jugador como Trae, que es tan vertical, era importante tener también jugadores que hagan espacios para que Trae pueda hacer lo que mejor hace, que es buscar la canasta, ser muy directo al aro, y para eso te hace falta que haya espacio. Que si quieres defender a Trae, la manta tapa lo que tapa. Y Robert, en ese aspecto, es muy bueno. Es un jugador que el año pasado tiró con un 40%, pero luego, además, es un chico que es capaz de hacer muchas cosas bien porque comete muy pocos errores. Lo que decía antes, juega muy bien sin balón, es capaz de leer lo que está pasando en el juego. El otro día, con un entrenamiento y medio, conectó muy bien con Birutis, con las situaciones que queremos generar en el poste con Birutis o con las ventajas que generamos con los dos tiradores, sacó puntos gratis y luego, defensivamente, es consistente. Ya en las ventanas ha defendido, por ejemplo, estuvo emparejado con Hezonja, emparejado con jugadores importantes. Bueno, es un tío consistente. Y luego tenemos a Jaime, que este año quería darle más protagonismo. Jaime, el año pasado, fue muy importante en la parte final de la temporada. Muy importante. Es un jugador que tiene virtudes, que tiene deficiencias, como todos los jugadores de la Liga, como todos, hasta el mejor jugador de la Liga tiene deficiencias, pero sus virtudes ayudan mucho. Es un jugador con carácter, que rebotea muy bien, que tira bastante mejor de lo que hizo el año pasado y creemos que Blumbergs, con Jaime, puede ser nuestra pareja de cuatros consistente.

"Tenemos a Jaime Fernández, que este año quería darle más protagonismo. Jaime, el año pasado, fue muy importante en la parte final de la temporada. Muy importante"

-Otro de los problemas de los últimos años ha sido el tiro de tres. ¿Lo han solucionado?

-A ver, capacidad tenemos. Guillem está tirando muy bien, es un jugador que engaña, es un jugador con no mucho volumen de tiro de tres, pero sí con un buen porcentaje. Es verdad que es el más irregular de los tres, pero el año pasado, por ejemplo, Trae evolucionó mucho con un trabajo que hizo específico con Rodrigo San Miguel, mejoró muchísimo, y sabemos que Trae es un jugador que quizás su porcentaje no es muy llamativo, pero en momentos importantes es un jugador que cuando entra el calor es capaz de meterlo. Por fuera, creo que tenemos muchísima amenaza, Justin Jaworski será uno de los tres mejores tiradores de la Liga, Caleb es un jugador letal en el tiro de tres, además, los dos son capaces de anotar desde bote, a Nico Brussino lo conocéis muy bien, también un jugador con muchísima capacidad, y Miguel González es mucho mejor tirador de lo que hemos visto el año pasado. Se está viendo en pretemporada, está tirando con muy buen porcentaje, es un jugador de tiro con pies en el suelo, y eso creo que con lo que tenemos ahora mismo, con lo que comentaba antes de Blumbergs, creo que Miguel va a mejorar su porcentaje. Luego, Blumbergs es un muy buen tirador de tres, Jaime es mejor tirador de lo que se vio el año pasado, y creo que con confianza va a tirar bien, yo creo que eso está bien, estamos ahí bien cubiertos, habrá días donde el porcentaje sea muy alto, donde metamos muchos tiros de tres, y habrá días que vas a tirar igual de bien, buenos tiros, creo que estamos buscando, y no vas a meter, pero eso nos pasa a nosotros, y le pasa al Fenerbahce, le pasa al Olympiacos, a Panathinaikos, o a cualquier equipo de Europa, equipos de mucha puntería, que hay días que no tienen.