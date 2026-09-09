Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "Que Bango haya querido venir es algo para sacar pecho, un club no son solo los resultados"

-La plantilla estaba cerrada y, de pronto, aparece la opción Bango. ¿Cómo fue?

-Sí, cerramos la plantilla con 11 jugadores por varios motivos, conseguimos jugadores de perfil alto, y luego también queríamos dar cabida a algún canterano nuestro. Creemos mucho en la evolución de Matija Lukic, mucho, es un jugador muy joven, pero estamos viendo lo que es capaz de conseguir cuando está jugando con gente de su edad. Es uno de los mejores jugadores de Europa de su edad. Lo que ha hecho Ricky Rubio o Doncic ha hecho daño a muchos jóvenes, ¿no? porque creemos o exigimos a todos los jóvenes que tengan ese rendimiento tan pronto, pero sabemos que Matija tiene capacidad para crecer, entonces queremos que tenga un espacio, por lo menos que esté en dinámica el primer equipo, lo mismo con Anthony (Rodríguez), y eso fue un poco la idea. El tema de Bango, bueno, lo expliqué otro día, ha aparecido esta situación y habla muy bien del club, yo creo que ahí lo que hay que alabar es la figura del club, ¿no? Es decir, un jugador como Jilson Bango, yo hablé sobre Bango con el club este verano, porque era una opción que estábamos investigando, los informes de Saras fueron increíbles, pero bueno, Bango estaba con la rodilla tocada, y ahora que Bango haya confiado en el Casademont Zaragoza para su recuperación, habla fenomenal de lo que sintió Bango en su estancia aquí, que no fue tan larga, en la confianza que tiene Bango en nuestros servicios médicos, en nuestros fisios, en nuestros prepas, eso habla muy bien. Sabemos que para él es un momento importante y confía en nosotros, y habla también muy bien del club de poder ayudar a un jugador como Jilson Bango en recuperar su mejor versión. Y esa es la única idea que era la misma, no queremos pensar en nada más, lo que queremos es ayudar a Bango, y encima también estamos muy orgullosos de lo que le comentaba, de que un jugador como Bango haya puesto el foco en nuestro club para su recuperación, y eso, bueno, tenemos que venderlo porque es verdad, es verdad, seguramente hay clubs con muchísimo prestigio, pero ha querido estar aquí, porque le ha gustado la ciudad, le ha gustado el club, porque se siente bien en esta ciudad, porque confía en nosotros, bueno, pues eso habla muy bien de nosotros, un club no solo son los resultados, y vamos a hacer 25 años de historia, y bueno, pues hay que estar orgullosos, porque hay muchas veces que no sacamos pecho, que esto es algo para sacar pecho.

-No se sabe cuándo podrá estar con el equipo pero, ¿su presencia cambia sus planes sobre el equipo, la manera de jugar que tiene en su cabeza o no se lo plantea porque no sabe cuándo contará con él?

-Exacto, y se explica así a Birutis y a Olaseni. Les explico a los dos que esto que he dicho ahora mismo, por qué está aquí, y no hay más, no hay más. Con las recuperaciones nunca sabes qué van a pasar, hay operaciones que pueden ir bien, que pueden ir mal, la recuperación que puede ir más larga, más lenta, no hemos hecho esto con la idea de vamos a fichar otro 5, porque ahora mismo estamos bien cubiertos. Lo que sí es verdad es que la temporada es muy larga y pueden pasar mil cosas, lo que comentaba antes. El año pasado tuvimos muchos problemas en el 5 y salir al mercado fue complicado. Bueno, ahora mismo no estamos pensando en reforzar el equipo, estamos pensando en recuperar a un jugador, y luego cuando el jugador esté recuperado ya se verá, cuando estemos en ese punto veremos qué pasa, qué ocurre. Estamos muy contentos con Gabriel, muy contentos con Biru y ahora mismo lo que queremos es, somos estos dos 5 y esperemos que eso sea así durante toda la temporada.

-Usted estuvo aquí la temporada pasada, ¿qué no puede volver a repetirse?

-A ver a ver como lo cuento sin que nadie se sienta culpabilizado. El año pasado no conectamos con la grada. ¿Por qué? Bueno, fueron mil factores, mil factores, a algunos les pudo la presión, otros quizás no tenían esa facilidad porque son más introvertidos otros porque bueno, pues porque ahora mismo es verdad que con la nueva idea de la globalización del mundo es más difícil hacer que la gente se sienta parte de algo, bueno, hubo muchas cosas. Tuvimos mala suerte también, hubo un montón de fracturas de lesiones fortuitas, hubo muchas cosas y luego es verdad que al no conectar con la grada pues fuimos un poco como pollos en cabeza. Eso es lo que no puede pasar y es lo que les estoy reclamando a los jugadores desde el principio, tenemos que ser capaces de conectar con la grada. Ayer me preguntaban en una rueda de prensa cuál es el objetivo del equipo y yo nunca me pongo objetivos deportivos. Soy realista, si eres el segundo presupuesto de la Liga o el tercero no puedes decir en una rueda de prensa que tu objetivo es salvarte pero es igual de imbéciles decir en una rueda de prensa si eres el tercer presupuesto más bajo de la Liga que tu objetivo es jugar el playoff o ganar la Copa del Rey. No sé qué presupuesto de la Liga somos, no lo sé, pero no voy a marcar un objetivo deportivo, lo que sí voy a marcar es un objetivo personal de crear una identidad, que el equipo sea reconocible, que la gente se siente orgullosa de este equipo, que seamos capaces de transmitir, que cuando perdamos la gente no piense vaya banda sino que digamos, hemos perdido porque hemos tenido un mal día o hemos perdido porque el equipo rival ha sido mejor y esa es la parte que queremos conseguir. Luego es verdad que en el deporte profesional la competición te marca mucho y el ganar ayuda a que la cosa vaya mejor, a que la gente conecte, pero vamos a ver si somos capaces de conectar con la gente independientemente del resultado. Eso para mí es la clave y es lo que tenemos que conseguir, que no se repita lo del año pasado.

"La temporada pasada no conectamos con la grada. Eso es lo que no puede pasar y es lo que les estoy reclamando a los jugadores desde el principio, tenemos que ser capaces de conectar con la grada"

-Y en cuanto a juego, ¿qué sello personal quiere darle al equipo?

-Mire, esta es la típica pregunta que todos decimos, queremos ser un equipo agresivo en defensa y alegre en ataque porque es lo que nos atrae a todos los entrenadores. Luego tienes que adaptarte un poco al equipo que tienes, yo quiero ser un equipo que juegue bien, que tenga esa seña de identidad, que juegue bien a baloncesto, que comparta el balón, que veas que es un equipo que no es individualista. Luego dentro de ese juego tenemos jugadores con más capacidad para anotar que van a tener que asumir más tiros pero vamos a intentar que esos tiros en un porcentaje bajo sean malos tiros y, esto ahora que estamos todos, tenemos que hacer la reunión y es uno de los puntos que vamos a hacer para los jugadores. Lo que decía, Trae, Justin, Nico y Caleb son nuestros anotadores. ¿Eso qué significa? ¿Que el resto no puede anotar? No, no, no todos podemos anotar, pero es verdad que estos jugadores van a tener más peso. ¿Qué significa? ¿Estos jugadores pueden hacer lo que quieran? Tampoco, pero que vamos a asumir que son jugadores que van a hacer más tiros que los demás sí. ¿Que algún tiro será malo? Sí, porque tienen capacidad de meter tiros difíciles. Pero que juguemos bien, que se vea que este equipo juega bien, que comparte el balón. Luego atrás es verdad que no somos atletas, no somos un equipo que digas este equipo juega por encima del aro, son muy fuertes, pero sí queremos ser un equipo que tenga disciplina defensiva, que defienda bien, que luego estemos en posiciones altas en eficiencia defensiva y que prácticamente seamos buenos, eso un poco va a ser la idea.

"Quiero ser un equipo que juegue bien, que tenga esa seña de identidad, que juegue bien a baloncesto, que comparta el balón, que veas que es un equipo que no es individualista"

-Decía que no le gusta ponerse objetivos pero ¿el club, en su 25 aniversario, le ha marcado alguno?

-No me ha marcado objetivos deportivos, no sé si ellos los tienen marcados. Yo como entrador no creo en eso porque lo que le digo, es que hay mil factores que entran en juego y que tú no puedes controlar. Fíjese como un triple como el último ejemplo de Marco Spissu lo cambia todo pero hay muchas cosas, lesiones fortuitas, yo que sé, que un jugador te vaya a una ventana, un jugador importante para nosotros, y que vuelva lesionado. O lo que nos pasó con Trae, al final la lesión de Trae fue una lesión tan fortuita, tan fortuita… lo que nos pasó con Dubi que se enganchó con una camiseta en Lleida y se rompe un hueso… Hay cosas que tú no puedes controlar. Siempre se dice que los objetivos deportivos tienen que estar un poco relacionados con los presupuestos, como no sé el presupuesto que tenemos no te puedo hablar de eso, pero tengo clara mi idea, tengo claro cuál es el camino, creo que voy en sintonía con los jefes, así me lo han transmitido. El verano como decía ha sido muy bueno, de mucha comunicación, cuando yo he explicado lo que quería el club lo ha entendido y me ha apoyado o sea que creo que vamos de la mano.

-¿Usted como entrenador tiene algún objetivo personal?

-Sí, claro que tengo un objetivo personal: me gustaría ser capaz de mantenerme en esta competición. Todos tenemos objetivos personales y el mío es poder mantenerme en esta competición y qué duda cabe que me encantaría que fuera aquí. En la rueda de prensa del otro día tenía a Carlos Cantero a mi izquierda y es un buen ejemplo, ¿no? Es un entrenador que lleva muchos años en club y además mi forma de ser es que me gusta estar muchos años en un club, he estado 6 años en Melilla, soy el segundo entrenador que más partidos he dirigido en Melilla, he estado 8 años en Orense, donde hasta mi llegada había habido en sus 5 últimos años 5 entrenadores, 3 presidentes, más de 50 jugadores, yo estuve 8 años y creo que soy el con más partidos dirigidos en el club. Eso es lo que me gustaría, esa es mi ambición y para eso evidentemente hay que hacer las cosas bien. No soy idiota, sé que los resultados marcan, pero me gustaría poder hacer una carrera en esta competición como la he podido hacer en la Primera FEB. Son muchos años, peleando tuve la primera opción en la temporada 14-15, no pudo ser por temas extradeportivos, en la 15-16 no pudo ser, bueno quizás ahora estamos hablando que podría tener una carrera muy larga en la ACB o todo lo contrario, haber fracasado y estar retirado. Creo que el destino me debe una y ojalá sea aquí, ese es mi objetivo. Y luego disfrutar haciendo esto. Siempre sufro, sufro mucho con esto, pero es también disfruto y esos son mis dos objetivos.

"No soy idiota, sé que los resultados marcan, pero me gustaría poder hacer una carrera en esta competición como la he podido hacer en la Primera FEB. Y qué duda cabe que me encantaría que fuera aquí"

-Lleva casi treinta años como primer entrenador pero, ¿cambia ejercer en la ACB o el trabajo es el mismo?

-Es que incluso es más fácil en el sentido de que tienes más medios, los jugadores son mejores, las organizaciones son mejores, la Liga es mejor, el nivel arbitral es mejor, todo es mejor, entonces cuanto mejor es todo más fácil es trabajar. Como decía antes desde hace muchos años tenía una idea de trabajo de que todo tuviera una transferencia, de que la mejora del jugador individual tuviera una transferencia con el juego, de hacer pequeños grupos de trabajo que también tuviera una transferencia en el juego… Esto en Primera FEB es difícil porque los staffs son más pequeños, los grupos son mucho más bajos, hay muchos entrenadores dentro de staff que estás formando… Aquí tengo un staff muy grande, gente con muchísima experiencia, y estoy poniendo en práctica ideas que tienen muchos años. Lo que le decía, al final viajas mejor, todo es mejor, los jugadores tienen más nivel, entienden las cosas más rápido, entonces es baloncesto a máximo nivel, para mí más fácil.

-¿Cómo es ese staff con Rodrigo San Miguel y Jorge Serna, imagino que también elección suya?

-Jorge fue una petición y el club lo entendió y además al club le pareció bien. Jorge es un entrenador muy preparado, es licenciado en INEF, o sea que encima tiene esa parte, muy preparado, es un entrenador muy pasional yo lo pongo siempre como ejemplo. Es un entrenador que desde hace muchos años viene y va Lérida-Zaragoza diariamente o sea que te tiene que gustar mucho, mucho, sentir esto como tuyo para hacer esto todos los días. Es un entrenador que tiene capacidad formativa y que encima ayudó mucho el año pasado en la etapa de Jesús, en la etapa de Joan, y en la etapa en la que cogí el equipo fue para mí clave, igual que Rodri. Lo que le decía, es que tenemos a Rodrigo San Miguel tenemos a Jorge Serna con el que tengo una afinidad especial, que entienden lo que yo quiero, hemos traído a Óscar de Paula que va a trabajar con el U22 y con el desarrollo de jugadores, dos preparados físicos, Quique y Mariano, un delegado, tenemos delegado de campo, tenemos tres fisios… es que es una estructura increíble y encima creo que estamos muy juntos. Lo comentaba y es verdad, lo que más me gustó evidentemente fue la salvación, pero ese viaje a Lugo donde viajamos todos, íbamos todos, todos remábamos en la misma dirección, fue increíble, todos, todos, hicimos cosas por ayudar al equipo y eso es lo que lo que tenemos ahora. Creo que eso se nota, se nos ve que tenemos buen feeling, se nos ve que disfrutamos y que sufrimos juntos.