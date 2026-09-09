Jornada de puertas abiertas del Casademont Zaragoza: el león abre las puertas de su guarida para que los cachorros se diviertan

Este miércoles no fue un entrenamiento cualquiera en la rutina del Casademont Zaragoza. La pista del Pabellón Príncipe Felipe transformó su habitual rigor competitivo en un ambiente festivo y cercano con motivo de su esperada jornada de puertas abiertas. Una cita donde la exigencia del baloncesto profesional se entrelazó con el entusiasmo de una afición entregada desde el primer minuto.

Antes de que botara el balón de forma festiva, la jornada arrancó con un marcado acento académico. Un grupo de estudiantes del INEFC Lleida tuvo la oportunidad privilegiada de adentrarse en las entrañas del club. De la mano del cuerpo técnico del primer equipo masculino, los estudiantes conocieron de primera mano cómo se trabaja en el día a día de la entidad: desde la preparación física y la metodología en cancha hasta la gestión del alto rendimiento.

Poco después, la emoción se trasladó a las gradas con la apertura general de accesos. Entre el público asistente destacaba la presencia de los chicos y chicas del proyecto Z16, dentro del Programa Zaragoza Joven, quienes disfrutaron de la sesión de entrenamiento desde una localización inmejorable, acomodados en los asientos VIP para no perderse ningún detalle del trabajo del equipo a pie de pista.

Sin embargo, los verdaderos protagonistas de la jornada fueron los más pequeños. Rompiendo la barrera entre la grada y el parqué, los niños saltaron a la cancha para integrarse de lleno en la dinámica del grupo. Entre risas, complicidad y gestos de asombro, compartieron los ejercicios de estiramiento y calentamiento lado a lado con toda la plantilla, dejando estampas entrañables que reflejan la cercanía del club con su afición.

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El broche de oro a una tarde inolvidable lo puso la multitudinaria firma de autógrafos. Jugadores y cuerpo técnico atendieron con paciencia y una sonrisa a todos los asistentes, estampando su rúbrica en camisetas, balones y bufandas, así como en pósters con los dorsales de los 11 jugadores que cada niño rellenaba con la firma de cada uno como si de un ábum de cromos en el que había que reunir todas las firmas se tratase. Además, de por supuesto posar para infinidad de fotografías. El Casademont Zaragoza volvió a demostrar que su mayor fortaleza no solo se mide en la cancha, sino en la conexión única y viva que mantiene con su gente y los más cachorros.