Kristine Vitola, presentada con el Casademont Zaragoza: "Enero está muy lejos, mi trabajo es venir, entrenar duro y rendir"

Kristine Vitola ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación en su presentación oficial como jugadora del Casademont Zaragoza, mostrando su entusiasmo por regresar a la capital aragonesa. La interior letona regresa a Zaragoza más de una década después de su debut profesional en la capital maña, tras su primera etapa en la ciudad durante la temporada 2014-15 con el Mann-Filter, para aportar veteranía: "Vengo con la experiencia de jugar muchos años, soy una de las veteranas del grupo, eso es lo que traigo: experiencia, visión, lectura de juego y trabajo duro".

Preguntada por este diario por la cláusula de rescisión unilateral ejecutable por ambas partes estipulada en su contrato para el mes de enero y la llegada de Astou Ndour, la pívot prefirió centrarse en el trabajo diario y en el momento presente. "Enero está muy lejos. Estamos en septiembre y mi trabajo aquí es este: he firmado, soy parte del equipo y mi labor es venir, trabajar duro y aportar todo lo que pueda", afirmó con rotundidad. Asimismo, añadió que con el avance de la temporada se verá cómo evolucionan las cosas y qué ocurre al llegar a ese punto del calendario.

En cuanto al estado de forma del grupo tras las primeras tres semanas de pretemporada, Vitola valoró positivamente la progresión del vestuario. "Me gusta que estamos mejorando. Llevamos tres semanas y estoy muy contenta con la dirección que llevamos; trabajamos duro y mejoramos paso a paso", declaró. Además, resaltó la buena mezcla entre jugadoras renovadas y nuevas incorporaciones, así como el gran crecimiento experimentado por el club en las últimas campañas.

En lo relativo a su perfil táctico, la jugadora detalló sus preferencias sobre la pista y el rol que prevé asumir gracias a su veteranía: "Definitivamente me siento más cómoda jugando de '4'. Me gusta tirar, abrir el campo y leer el juego. Sin embargo, si surge la oportunidad de jugar de '5', lo haré; muchos entrenadores me han utilizado en esa posición", detalló. Al ser una de las integrantes con más experiencia del plantel, confía en aportar su visión de juego y responder a las necesidades del equipo en cada enfrentamiento.

La pívot reconoció que la ambición es elevada respecto a los objetivos y el potencial en la Euroliga, aunque abogó por la prudencia. "Como en cualquier equipo, las expectativas son altas, pero hay que ir paso a paso. Aún tenemos que encajar piezas y faltan jugadoras por incorporarse, al igual que ocurre en otros clubs, por lo que habrá que ver cómo competimos contra ellos", analizó.

Vitola no quiso pasar por alto el impacto de la afición zaragozana. Tras haber jugado en múltiples ocasiones como visitante frente al público zaragozano, expresó su satisfacción por contar ahora con su aliento. "Es emocionante ver cómo han crecido la ciudad y la afición desde mi primera vez aquí. He jugado muchas veces en contra de la Marea Roja, así que es fantástico tenerlos finalmente de mi lado y contar con su apoyo", celebró.

Por último, de cara al primer test amistoso de preparación, la jugadora subrayó las ganas del vestuario por medirse a un rival externo tras semanas de entrenamientos. Según indicó, Carlos Cantero les ha trasladado que el partido debe afrontarse como "un entrenamiento más" para poner a prueba los sistemas, identificar qué aspectos funcionan y detectar qué áreas deben seguir mejorando. Sin embargo, eso no reniega con "estar ilusionadas de desarrollar lo trabajado y de comprobar cómo se ve en la cancha con un oponente enfrente".