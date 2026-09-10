Bango pasa por el quirófano e inicia la cuenta atrás para su reaparición con el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha anunciado este jueves que Jilson Bango ha sido intervenido ya de su rodilla izquierda en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza por el doctor Rodríguez.

"Se ha procedido a una revisión y limpieza artroscópica de la rodilla, realizada satisfactoriamente", expone el comunicado publicado por el club, que añade, en este sentido, que "la evolución en las próximas semanas marcará los plazos de recuperación".

De este modo, comienza la cuenta atrás para el retorno de Bango al equipo, si bien no hay plazos previstos, como reconoció a este diario el técnico Gonzalo García de Vitoria: "Sabemos que para él es un momento importante y confía en nosotros, y habla también muy bien del club de poder ayudar a un jugador como Jilson Bango en recuperar su mejor versión. Y esa es la única idea que era la misma, no queremos pensar en nada más, lo que queremos es ayudar a Bango", subrayó.