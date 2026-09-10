Vuelta al cole con deberes pendientes, pero también alumnas nuevas aventajadas: la crónica del Lointek Gernika-Casademont Zaragoza (84-81)

El Casademont Zaragoza femenino volvió al cole esta semana, como toda España, con el arranque de la pretemporada en Olite con la típica prueba de diagnóstico del primer día de clase, un test de exigencia ante un Lointek Gernika que venía más rodado y con todos sus efectivos. Aún con estudiantes por llegar (Fingall y Bankolé en su particular verano norteamericano, así como Mariona y Vorackova en Berlín, la última ya volviendo eliminada), esta prueba sirvió para medir el encaje de las caras nuevas y comprobar la memoria táctica del bloque. Pese a ceder en un final apretado (84-81), las sensaciones de esta primera lección dejan brotes muy verdes en la libreta de Carlos Cantero, especialmente por la gran personalidad y el descaro ofensivo mostrado por Aisha Sheppard, Kristine Vitola y Carla Brito.

El curso arrancó con un notable ritmo anotador. Las 'nuevas alumnas' no tardaron en presentar credenciales: Sheppard tomó la manija con un triple tempranero, Vitola sacó partido de su envergadura en la pintura sacando faltas y Hempe ejerció de veterana y dictó cátedra desde la larga distancia. Tras un brillante 20-27 en el primer parcial, aparecieron los inevitables borrones propios de después del descanso estival. Las aragonesas acusaron pérdidas inocentes, despistes en el rebote defensivo y dos baches de sequía anotadora que Gernika, impulsado por una inspirada Bosgana (20 puntos) y la efectividad de Puiggrós, castigó con dureza para voltear el choque e irse al descanso mandando en el aula (48-41).

Tras la pausa, la reacción visitante llevó la firma indiscutible de las caras nuevas. Sheppard subió una marcha en agresividad, encontrando pasillos hacia el aro y sacando petróleo en penetración (56-55). En el tramo decisivo del último cuarto, Yarden Garzón exhibió su muñeca con dos triples consecutivos de enorme mérito que, sumados a un nuevo acierto lejano de Hempe, para acumular los 19 tantos, parecieron encarrilar la lección para las aragonesas (76-81). Sin embargo, la efectividad vasca desde el tiro libre en el minuto final y los tiros errados decantaron el choque (84-81) con un parcial de 8-0 para las vascas. Tuvo Garzón sobre la bocina el triple que buscaba la prórroga, pero falló.

El primer boletín de notas deja un balance ilusionante: la puntería exterior, la química incipiente de Sheppard y Garzón y el liderazgo de Hempe aprueban con nota alta. Quedan semanas por delante para pulir la comunicación defensiva y la batalla por el rebote, asignaturas obligatorias para un equipo que quiere aspirar a una temporada de matrícula.