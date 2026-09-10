Manuel Abellán, responsable de NH Capital, nuevo accionista del Casademont Zaragoza: "Venimos con muchas ganas de seguir creciendo"

Primero el Zaragoza CFF y ahora el Casademont. ¿Por qué?

Hace tiempo que teníamos interés por el Zaragoza CFF. Las conversaciones empezaron a finales del año pasado, como bien saben. Tenemos clubs en otros países y era lógico fortalecer el grupo y encontrar un equipo en Premier League o en España, los dos lugares más potentes de Europa. Empezamos a buscar y a mí, que trabajo todas las semanas en Zaragoza, me parecía lógico mirar qué había aquí. Y vimos que había un club histórico que cayó de la Primera División hace años hasta la Tercera RFEF y sabiendo la cultura deportiva que hay, la afición y el crecimiento económico que se viene en Zaragoza, esta era una de las mejores estaciones. De hecho, hablamos con otros clubs pero todos los caminos volvían siempre a Zaragoza.

¿Cómo surge lo del Basket Zaragoza?

Había una tercera pata que era muy importante para nosotros. Ese tercer pilar a nivel estratégico consistía en ir de la mano de un partner local potente. Nos acercamos, nos presentaron a Reynaldo (Benito, presidente del Basket Zaragoza), y empezamos a hablar. Desde el principio vimos que teníamos una visión muy alineada en ambos proyectos. A nosotros nos pareció que es un club que lleva más de dos décadas haciendo las cosas bien, con un crecimiento brutal. Y ahí es donde empezamos a hablar de por qué no unimos fuerzas, y por qué no montamos esto como un proyecto para impulsar el deporte femenino, sobre todo en Zaragoza y Aragón. Y de ahí surge un poco esta alianza, quizás más habitual en Norteamérica, donde hay más grupos multideporte, pero que quizás suele ser menos común aquí en Europa y en España.

¿Qué objetivos se marcan?

Tenemos prioridades como fondo canadiense. La primera es que el proyecto, en el caso del Zaragoza CFF, sea liderado dentro del campo por jugadoras mañas, dentro de lo posible. Por eso apostamos fuerte por Marta Cardona, por Elena, que acabamos de traer de vuelta de la Liga F, y unos más. En la parte técnica, liderado por gente profesional del deporte de Zaragoza como Luis Aragón.

¿Se planteó el grupo también llamar a la puerta del Real Zaragoza o alguna toma de contacto?

No, no, no. A ver, nosotros somos muy conscientes de quiénes somos, y que el Real Zaragoza es uno de los clubes más grandes de España. Y, en el caso del Casademont, queremos ir de la mano para realmente impulsar el deporte base, acercándonos a la comunidad, a los barrios, asegurándonos de que los chicos y chicas en Zaragoza tengan oportunidades de nivel para desarrollar sus habilidades dentro de Zaragoza y poder llegar a la élite. Que no tengan que salir fuera, como lo han hecho muchos. Nosotros llegamos a Zaragoza con mucha humildad, y nuestra apuesta era para el femenino. Y lo que nos gustó del proyecto del club, del Zaragoza CFF es que es un club independiente que solo está enfocado en el femenino, que eso tenía para nosotros mucho valor. No hemos tenido ningún acercamiento con el Real Zaragoza. Es un club referente no solo para nosotros, y al que tenemos mucha admiración y respeto. Habla mucho de la masa social que genera tener tantos abonados en la situación en la que está ahora. Yo creo que, se lo decía a mis socios, yo creo que cuando le va bien al Real Zaragoza, nos va bien a todos. Así que estamos encantados de compartir este espacio con ellos, pero llegamos también con mucha humildad y queriendo impulsar el proyecto nuestro, que es un club mucho más pequeño que lo que representa el Real Zaragoza.

El objetivo con el Zaragoza CFF está claro: el ascenso, pero ¿existe alguna pretensión deportiva respecto al Casademont?

Es cierto que en el fútbol tenemos esa ambición de ir paso a paso, pero de regresar al club a donde creemos que tiene que estar, que es en primera división. Hemos invertido para montar un equipo que creemos que tiene las capacidades de ascender. Iremos paso por paso, pero el objetivo es de aquí a tres o cinco años regresar a la liga de primera división. Y en cuanto al Casademont, seguir creciendo. Las chicas es verdad que ya están en la élite europea y además se ha podido traer la Final 6 a Zaragoza ya desde hace unos años y creo que vienen alguno más. A ver si podemos conseguir un éxito más y acercarnos a esa victoria que creo que la estuvieron rozando el año pasado. Respecto a los chicos en la liga el objetivo pasa por seguir creciendo y quizá no pasar el susto que se pasó el año pasado. Yo creo que sí, se ha montado un buen equipo.

Dos clubs, dos mundos…

Nosotros es verdad que lideraremos la parte de fútbol y Reynaldo y su equipo liderarán la parte de baloncesto como sigue haciendo. Es un grupo pero con dos clubs con una identidad distinta y con colaboraciones. Pero tenemos toda la confianza del mundo en que se vayan a hacer los cosas muy bien y que el Casademont siga creciendo como lo ha hecho estos años.

Deduzco en ese sentido que el descenso del Casademont y su salida de ACB, algo que estuvo a punto de producirse, no hubiese cambiado el planteamiento ni alterado la operación…

Así es. Esto es una alianza estratégica y eso no hubiera influido en la operación y en sacarla adelante. Estamos jugando a largo con el grupo de baloncesto y viceversa.Teníamos ganas de que se salvaran, pero no hubiera comprometido la operación no hacerlo.

¿Por qué ahora?

Llevamos un par de años con un club en Roma, Estados Unidos y Montreal. Teníamos el objetivo de ir a buscar un club potente en Europa y ahora nos sentimos con esa experiencia, con esa ambición y con esa capacidad de poder dedicar el tiempo y la atención que ambos clubs se merecen y sin volvernos locos. Nosotros vemos al club aquí en Zaragoza como el posible club referente de NH Capital. Yo creo que si logramos ascender y llevarlo a la Liga F será con diferencia el club más importante del grupo y es lo que intentaremos hacer.

¿Qué supone NH Capital para ambos clubs y qué suponen ambos clubs para NH Capital?

Nosotros vemos en el Casademont, sobre todo en el equipo femenino, una hoja de ruta ya trazada a lo que nosotros aspiramos. Con muchas lecciones y mucha experiencia de la que nos podemos aprovechar. Venimos con muchas ganas de trabajar con el grupo y traemos un toque y una experiencia internacional que va a poder sumar. Yo trabajo para Microsoft, viví 15 años en Reino Unido, crecí en Canadá. Mis socios son uno británico-español, otro canadiense que lidera una de las empresas más potentes de Canadá. Creo que en Norteamérica se hace muy bien cuando uno ve a las ligas norteamericanas, desde NBA, NFL. Se comercializa muy bien el producto. Nosotros buscamos también, más allá de lo que se haga en el campo, que el aficionado y las familias que vengan a ver al Zaragoza CFF, vengan porque es una experiencia agradable y se pasa un buen rato. Lo vamos a montar un poco en el estilo, ojalá, norteamericano. Una especie de fanzone más de experiencias antes de los partidos, con música, con anuncios, con activaciones, campañas con la comunidad. Creo que a eso le podemos dar un toque que ojalá sea atractivo para la ciudadanía.

¿Qué le dice a la afición, que asiste expectante a su llegada?

Ojalá se animen a venir a apoyarnos, a venir a apoyar a las chicas, que somos un poco el hermano pequeño del grupo y que vengan a animar, que va a ser una temporada muy ilusionante, muy apasionante. Estamos intentando poner calidad en el campo para que la gente disfrute y que tengan no solo esa oferta del Casademont, que se aprecia mucho y tiene mucha masa social, sino que se vaya sumando el fútbol femenino también. Así que espero que vengan a apoyarnos al Mudéjar y que creemos una marea roja que no solo signifique el baloncesto, sino que también el fútbol. Hay que hacer una marea que vaya creciendo, un tsunami que vaya hacia arriba.