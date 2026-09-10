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Primer examen estival del Casademont Zaragoza en Olite sin el bloque internacional

El femenino arranca sus amistosos de pretemporada ante el Inversus Gernika mermado por las bajas de la WNBA y el Mundial

Las jugadoras del Casademont celebran un triunfo en el Felipe durante la pasada temporada.

Las jugadoras del Casademont celebran un triunfo en el Felipe durante la pasada temporada. / Jaime Galindo

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Iker Martínez

Zaragoza

El Casademont Zaragoza femenino alza este jueves a las 20.00 horas el telón de su pretemporada con su primera prueba estival. El conjunto aragonés se desplaza hasta la localidad navarra de Olite para medirse al Inversus Gernika Bizkaia en el que será su primer ensayo de preparación antes del arranque oficial del curso con la Supercopa LF Endesa, que tendrá lugar el 26 y 27 de septiembre. La localidad del famoso castillo acogerá una cita idónea para empezar a engranar las primeras piezas y tomar el pulso a la competición, aunque el técnico Carlos Cantero afrontará este estreno condicionado por un amplio carrusel de ausencias de primer nivel.

La plantilla rojilla llega a tierras navarras sin cuatro de sus piezas llamadas a ser fundamentales. Por un lado, el juego interior y el perímetro echarán de menos la contundencia de Nadia Fingall y Ornella Bankolé, ambas apurando sus compromisos veraniegos en la WNBA. Por otro lado, la dirección de juego y la solidez exterior también se verán resentidas por las bajas de Mariona Ortiz, que juega hoy los cuartos de final y Veronika Vorackova, que cayó eliminada hace unos días, en el Mundial de Baloncesto de Berlín.

Este escenario, lejos de suponer un problema dramático, abre una importante ventana de oportunidad para que las nuevas incorporaciones asuman galones desde el primer minuto y las jugadoras más jóvenes dispongan de rodaje de calidad. Cantero aprovechará el choque ante el cuadro vasco para repartir cargas físicas, ensayar variantes tácticas y comenzar a moldear la química de un grupo renovado.

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Enfrente aguarda un Inversus Gernika Bizkaia, que culminó la temporada pasada en décima posición. Olite vivirá así esta tarde una primera prueba del algodón en la que el resultado será secundario y las buenas sensaciones del bloque, lo verdaderamente relevante.

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