Carla Leite, sobre su etapa en el Casademont Zaragoza: "Fue horrible, creo que perdí las ganas de jugar al baloncesto"

Carla Leite no estuvo a gusto en Zaragoza. La talentosa jugadora francesa firmó dos temporadas con el Casademont en el verano de 2025, llegó con la temporada empezada tras disputar la WNBA y tuvo que adaptarse a un papel de equipo en el que nunca llegó a estar cómoda. Antes de disputar los playoffs por el título pago su cláusula de rescisión para marcharse de manera inmediata a la WNBA y ahora se ha comprometido con el Mersin turco para la próxima temporada.

En una charla con el medio francés bebasket.fr durante el Mundial que se está disputando en Alemania, Leite repasa con todo lujo de detalles toda su trayectoria profesional desde sus primeros pasos en el mundo del baloncesto hasta su paso por el Asvel y el Villeneuve D'Ascq, donde dio a conocer todo su potencial en una pista de baloncesto. Con el segundo equipo se proclamó campeona y mejor jugadora de la Eurocup.

Eso le llevó a dar el paso a la Liga española de la mano del Casademont Zaragoza, pero la experiencia no resultó como Leite esperaba. Lo deja bien claro en esa charla con el periodista francés Alexandre Lacoste en Berlín y reconoce que de no haber sido por el apoyo de Ornella Bankolé y Aminata Gueye lo hubiera pasado aún peor.

"La temporada pasada fui a Zaragoza… ¡y fue horrible! Creo que ese año perdí las ganas de jugar al baloncesto. De verdad. Hubo momentos en que no quería ir a entrenar. Fueron seis meses muy duros. Por suerte, Ornella (Bankolé) y Ami (Gueye) me ayudaron a pensar en otras cosas y a hacer cosas fuera del baloncesto, porque si no, no habría sido nada fácil. ¿Comparado con qué? Con muchas cosas: el equipo, el entrenador. Era comprensible pensar: "¿Por qué estoy haciendo todo esto? Podría tener una vida más fácil…". Excepto que el baloncesto es toda mi vida, mi pasión. No puedo imaginarme la vida sin él. Estuve frustrado un par de días, pero no me veía dejándolo del todo", relata la frances.

"La perspectiva de llegar a la Final Six de la Euroliga me ayudó a mantenerme fuerte, y el hecho de que al menos ganaría una medalla. Y la WNBA. Sabía que me uniría a una nueva franquicia, Portland, y que tenía que llegar en buena forma, con confianza y mentalmente preparada. Me aferré a eso para seguir adelante en España", añade Leite.

La jugadora gala destaca el contraste con lo vivido en Portland en la WNBA, donde sí ha encontrado su sitio. "El contraste con la temporada pasada es increíble. A veces me comparo conmigo mismo: pienso que hace seis meses no me iba bien, había perdido toda la alegría de jugar al baloncesto, y ahora, en Portland, juego como nunca antes. En realidad, a veces basta con tener un entrenador que crea en ti y te ayude a cambiar tu mentalidad. El cambio es enorme. Se debe a mi rol, a mis compañeros, a cómo me impulsan, a su apoyo. Además, logré cambiar de mentalidad después de Zaragoza. Me dije: "Ahora tienes que darlo todo". No me sorprende. Sabía que era capaz. Pero, sinceramente, no me fijo demasiado en mis estadísticas individuales. Simplemente me decepciona un poco no haber llegado a los playoffs; podríamos haberlo hecho", asegura.