La jugadora del Casademont Veronika Vorackova ya está en Zaragoza

Una pieza más para Carlos Cantero. El entrenador del Casademont Zaragoza ya puede disponer de una de sus internacionales, Veronika Vorackova, que ha llegado a la capital aragonesa este viernes tras disputar el Mundial que se está celebrando en Alemania. El club aragonés todavía tiene a su capitana, Mariona Ortiz, en la cita de Berlín, donde este sábado disputará las semifinales frente a Estados Unidos. Además, Helena Oma se encuentra compitiendo con la selección española de 3x3.

El propio Casademont Zaragoza ha anunciado la llegada de su jugadora en sus redes sociales. "¡De Berlín a Zaragoza! Bienvenida a casa Vory", ha escrito el club aragonés para recibir a la jugadora checa que inicia así la que va a ser su segunda temporada con el equipo zaragozano tras su fichaje en el verano de 2025 procedente del Praga.

Vorackova ha disputado tres partidos en el Mundial, los de la primera fase, puesto que la República Checa no pasó esa primera ronda. La exterior del Casademont promedió 11,7 puntos, 7 rebotes y 3,3 asistencias para 14,7 créditos de valoración en los algo más de 30 minutos que dispuso por partido.