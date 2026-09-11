Trece asociaciones pro Palestina envían una carta al Casademont Zaragoza por el fichaje de Yarden Garzon

Trece asociaciones pro Palestina, lideradas por Iniciativa por Palestina, enviaron el pasado lunes una carta al Casademont Zaragoza mostrando su malestar y preocupación por los posicionamientos pro israelíes de Yarden Garzon, uno de los fichajes de este verano. Aunque la exterior se ha manifestado en diferentes ocasiones a favor del Estado de Israel y condenando con firmeza los ataques del 7 de octubre de 2023, no lo ha hecho en los últimos meses ni desde que se anunció su fichaje por el club aragonés.

La carta está firmada por Iniciativa por Palestina, CUT, MHUEL, Acción Libertaria, Ecologistas en acción Zaragoza, PCPE Aragón, Valle de Benasque x Palestina, Sobrarbe por Palestina, Coliche, Anticapitalistas Aragón, Huesca con Palestina, Altoaragón con Palestina, TAJO y fue remitida al club el pasado lunes así como a la peña Inchas Lleons, que llevan apoyando incondicionalmente al equipo aragonés prácticamente desde su fundación hace 25 años.

En la carta se refieren a la jugadora israelí pero sin mencionar su nombre. Yarden Garzon nació en Ra'anana, Israel, hace 22 años, pero las últimas cuatro temporadas ha vivido y competido en Estados Unidos, tres temporadas en la Universidad de Indiana y una última campaña en Maryland. Este verano ha firmado con el Casademont Zaragoza y este jueves debutó en el primer amistoso del equipo mostrando su buena mano para el tiro exterior.

En la misiva señalan "nuestra profunda consternación, así como el malestar de una gran parte de la aﬁción, ante la reciente decisión de incorporar a su plantilla a una jugadora que se enorgullece públicamente de un Estado que actualmente está perpetrando un genocidio", aseguran. Además, adjuntan un documento con capturas de pantalla de las redes sociales y apariciones en medios de comunicación de Garzon mostrando su apoyo a Israel.

Estos colectivos proponen al club aragonés una reflexión sobre la idoneidad de contar con una jugadora que defiende, asegura, "valores contrarios" a los que representa en los últimos años el Casademont femenino. El club zaragozano anunció el fichaje de la israelí el pasado 13 de julio.

Este es el texto íntegro de la carta:

"Las organizaciones ﬁrmantes nos dirigimos a ustedes mediante esta carta para expresar nuestra profunda consternación, así como el malestar de una gran parte de la aﬁción, ante la reciente decisión de incorporar a su plantilla a una jugadora que se enorgullece públicamente de un Estado que actualmente está perpetrando un genocidio.

Es previsible que la primera respuesta institucional ante una queja de este tipo sea apelar al viejo mantra de que "el deporte no tiene nada que ver con la política". Sin embargo, me gustaría anticiparme a ese argumento: esto no es una cuestión de política partidista, es una estricta cuestión de derecho internacional humanitario y de derechos humanos fundamentales. La política y las acciones de los Estados importan, y las violaciones sistemáticas contra la vida humana no pueden gozar de impunidad ni de normalización, mucho menos a través de una plataforma tan inﬂuyente como el deporte. Además y según se demuestra en un post que adjuntamos, es lo que ha estado haciendo esta jugadora hasta ahora, usar como plataforma el equipo en el que ha estado jugando para promocionar su apoyo a Israel y el genocidio.

Resulta inaceptable que nuestra ciudad y nuestro club reciban con los brazos abiertos a una persona que reivindica su orgullo nacional por un país que bombardea de manera sistemática e indiscriminada hospitales, escuelas, universidades e incluso a otros deportistas. Hablamos de una tragedia innegable que ha dejado ya más de 73.000 muertos, con más de 1.000 víctimas mortales registradas incluso durante periodos de tregua. Ante cifras y hechos de esta magnitud, mirar hacia otro lado es inasumible.

No se trata de repudiar a una persona por ser israelí, es repudiar y no querer que se use como plataforma al equipo del Casademont Zaragoza para que se haga apología del genocido palestino.

La inmensa mayoría de la aﬁción de este club está ﬁrmemente en contra de este genocidio, de las acciones del Estado de Israel y de cualquier intento de blanqueamiento de las mismas. El sentir social es evidente y la movilización ciudadana es una realidad; véase, por ejemplo, lo ocurrido recientemente durante el paso de la Vuelta Ciclista, donde la sociedad dejó claro su rotundo rechazo.

Además el equipo femenino del Casademont Zaragoza se enorgullece de sus valores y el pensamiento de esta jugadora es totalmente contrario a ellos.

Ante esta situación, la directiva debe plantearse una pregunta crucial: ¿Es esto lo que quieren de su aﬁción cada ﬁn de semana en nuestro pabellón? ¿Desean abrir la puerta a que cada partido se convierta, de forma totalmente legítima, en un escenario de actos reivindicativos constantes para defender los derechos humanos?

Si a esta dirección realmente le importa el baloncesto, los valores cívicos que debe transmitir este deporte y el respeto a su propia aﬁción, deberían reconsiderar esta decisión de manera inmediata y prescindir de personas que, con sus posturas públicas, avalan a quienes ponen en peligro la integridad humana de forma tan atroz.

Conﬁando en que esta misiva invite a una reﬂexión profunda y a una rectiﬁcación acorde con los valores de nuestra ciudad, quedamos a la espera de sus acciones".