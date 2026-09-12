El Casademont Zaragoza ficha a Gabriela Kotseva

La jugadora búlgara de 17 años Gabriela Kotseva se une a la cantera del Casademont Zaragoza. Así lo ha anunciado este sábado en sus redes sociales la división de jóvenes talentos de Romaior, una de las grandes agencias de representación españolas.

“Un nuevo talento se une a la familia. Gabriela trae ambición, competitividad y una gran pasión por el baloncesto, lista para dar el siguiente paso en su desarrollo con el Casademont Zaragoza. El viaje comienza ahora”, ha publicado Romaior Next Gen en su cuenta de Instagram.

No es la única jugadora de esta agencia que ha recalado en las últimas semanas en el conjunto aragonés, que también se ha hecho con los servicios de la rumana Sara María Drutu, de la generación de 2012. Pero también ha aportado talento masculino con Ilhan-David Ngamunguela, jugador júnior de Bélgica, o con el aún más joven Fedor Lukic, hermano menor de Matija, también representado por esta agencia.

Cartel con el que Romaior Next Gen ha anunciado el fichaje. / INSTAGRAM

La búlgara Gabriela Kotseva, nacida en Sofía el 13 de marzo de 2009, es internacional con las categorías inferiores de su país y ha disputado los Eurobasket U16 y U18 de la división B los últimos tres veranos, promediando en todos ellos más de diez puntos y tres rebotes por partido.