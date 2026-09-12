La crónica del Casademont Zaragoza-Pau Lacq Orthez: derrota en un día aciago desde la línea de tres (76-80)

Segunda derrota consecutiva en la pretemporada para el Casademont Zaragoza, en esta ocasión ante el Pau Orthez francés por 76-80 en un partido de alternancias en el juego y el marcador en el que el Casademont sobrevivió pese a no estar nada fino desde la línea de tres, con tan solo cinco aciertos en los 37 lanzamientos que intentó en los 40 minutos, varios de ellos al final para intentar ganar sin ninguna fortuna en el pabellón de Zuera.

Aunque se tratara de un partido de pretemporada, donde se prueban cosas y los errores están permitidos, no comenzó bien el Casademont Zaragoza, con demasiadas imprecisiones en sus intentos de ataques rápidos. Jaworski no comenzó con la muñeca caliente, aunque eso no le impidió seguir tirando, y esa falta de acierto general unida a la poca rigidez defensiva permitió al Pau coger ventajas llegando con demasiada facilidad a la pintura. La conexión de Brussino y Vives con la salida de la segunda unidad permitió remontar al Casademont y cerrar el primer cuarto 21-17 con un triplazo de Homesley sobre la bocina.

Pero en el segundo periodo, con Sergi García al 2 como había anunciado García de Vitoria, el Casademont siguió sin encontrar su ritmo ni su momento en ataque, errando demasiados lanzamientos lejanos como para poder seguir manteniendo el pulso al partido. Su rival aprovechó para ir sumando y adquirir ventajas de hasta diez puntos para llegar al descanso con 38-43 en el marcador.

Con Guillem Vives de inicio tras el descanso, el Casademont mejoró en defensa y en control del partido. Además, el conjunto aragonés encontró a Birutis y eso facilitó mucho la anotación para controlar el marcador. Los aragoneses dominaron el cuarto con claridad y lo cerraron con ocho puntos de ventaja (64-56).

Pese al dominio aragonés, el Pau siguió aferrándose al partido hasta el punto de darle la vuelta de nuevo (67-69). Desde ahí y hasta el final el partido fue un toma y daca constante de intercambio de puntos en el que salió vencedor el conjunto galo no solo por su mejor acierto sino, sobre todo, porque el Casademont no estuvo nada acertado de tres y no encontró otras alternativas. La siguiente cita será ya el partido de presentación, en casa, frente al UCAM Murcia.