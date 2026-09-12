El Pau Orthez es la penúltima prueba para el Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza vuelve a la pista este sábado para afrontar el penúltimo de sus amistosos de verano. El conjunto de Gonzalo García de Vitoria se mide a un rival internacional, el vecino francés Elan Bearnais Pau Orthez, con el que se encontrará en el pabellón de Zuera a partir de las 20.30 horas. Todavía hay entradas disponibles para el choque, al precio de 10 euros, en el Bar La Ópera de Zuera, online y en las taquillas del pabellón desde 1h antes del comienzo del encuentro.

Será el cuarto amistoso para el conjunto aragonés, que ya se ha impuesto al Ilerna Lleida y al La Laguna Tenerife, para caer el pasado lunes frente al Valencia. La preparación del Casademont Zaragoza avanza según lo previsto y el de este sábado será el penúltimo amistoso antes de que el equipo que dirige Gonzalo García de Vitoria se presente en sociedad con el Trofeo Ciudad de Zaragoza Memorial José Luis Abós que tendrá lugar el próximo domingo 20 de septiembre con el UCAM Murcia como rival.

El objetivo del Casademont Zaragoza es llegar en la mejor forma posible al inicio de la Liga Endesa ACB, puesto que le tocará debutar en la pista del La Laguna Tenerife el próximo 27 de septiembre y recibir al Valencia Basket en la segunda jornada de Liga. De momento las sensaciones que ha dejado el conjunto aragonés en la pretemporada están siendo buenas en cuanto a capacidad anotadora, velocidad de juego y rendimiento de la mayoría de nuevas piezas, que son casi todas las del equipo.

El duelo de esta tarde en Zuera servirá para seguir rodando al equipo y para que todos los jugadores puedan seguir sumando minutos, después de que algunos de ellos se incorporaran más tarde por sus compromisos internacionales como fueron los casos de Bell-Haynes, Brussino y Blumbergs. Además, Gonzalo García de Vitoria cuenta desde esta semana con Matija Lukic, al que tiene intención de dar entrada tanto en los entrenamientos como en las convocatorias del primer equipo.

El Elan Bearnais Pau Orthez ha regresado a la máxima categoría del baloncesto francés al ascender el pasado curso después de su descenso de 2023. Se trata de un club clásico no solo de la competición gala sino del baloncesto europeo, en el que inscribió su nombre sobre todo en los años ochenta del pasado siglo al conquistarla Copa Korac en 1984 y convertir su rivalidad con el Limoges en todo un clásico. El conjunto galo, que dirige Mickael Hay, está completando su puesta a punto para llegar en la mejor forma posible al primer encuentro de Liga que le medirá al Nanterre el próximo 26 de septiembre. Este es también su penúltimo amistoso.