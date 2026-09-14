Carla Leite y el Casademont Zaragoza, una historia de desamor

El paso de Carla Leite por el Casademont Zaragoza no será bien recordado por ninguna de las dos partes. La jugadora francesa se ha despachado a gusto en una charla con el medio francés bebasket.fr, asegurando que fue “horrible” y que perdió “las ganas de jugar al baloncesto”. En el equipo aragonés tampoco dejó huella al no terminar ni de integrarse en la plantilla ni de encajar en los planteamientos de Carlos Cantero.

Carla Leite es tan brillante como impulsiva, tan talentosa como egoísta, y eso le acabó condenando y generando la frustración que ahora ha expresado con unas palabras que no hacen más que evidenciar ese ímpetu que le impide reflexionar tanto dentro como fuera de la pista.

La jugadora gala fue una de las grandes apuestas del Casademont Zaragoza en 2025. Leite ya destacaba en Francia pese a su juventud y esa campaña 2024-25 confirmó todo lo bueno que apuntaba proclamándose MVP de la Eurocup que conquistó con el Villeneuve D’Ascq. El club aragonés se fijó en su talento y lo ató pronto, como suelen hacerse estas operaciones.

El Casademont ideó una plantilla para la temporada 2025-26 llena de grandes jugadoras, con doce fichas profesionales y talento en todas las posiciones, logrando la llegada de Veronika Vorackova, campeona de Europa, o de Nadia Fingall, pieza importante del Valencia también campeón. En ese grupo en el que iba a costar diferenciar titulares de suplentes, el club apostó por un perfil más egoísta, para lo bueno y para lo malo, como el de Carla Leite pensando que ayudaría a crecer al equipo aumentando la competitividad entre jugadoras.

Pero la cosa no salió bien. Leite llegó a Zaragoza justo para disputar la Supercopa y sin poder participar en la fase previa de la Euroliga, con aquella histórica remontada ante el Brno, por un problema de plazos al haber terminado la WNBA unas horas después de que se cerrar la inscripción. Jugó once minutos en las semifinales en Huesca pero ni un segundo en la final ganada contra el Valencia.

La francesa se había perdido no solo la pretemporada, sino algo que fue fundamental para el grupo: la gira por Corea. Ese viaje unió de una forma muy especial a las jugadoras, creando unos vínculos muy fuertes desde el principio en la plantilla. Leite llegó después de eso y nunca terminó de encajar. Su carácter tampoco ayudó, claro. Se refugió en sus compañeras francesas, Bankolé y Gueye, de las que se hizo inseparable, pero no tuvo feeling con el núcleo duro de la plantilla. Su relación con Carlos Cantero siempre fue mala

Además, su presencia en la pista no era la que se suponía para una estrella como ella. Para Carlos Cantero no era la número uno, ni mucho menos, y en más de una ocasión quedaba relegada al fondo de la rotación, con pocos minutos y un papel secundario. Algo que no hacía sino abundar en el carácter egoísta de Leite, que quería demostrar todo de lo que era capaz (que era mucho) en muy poco tiempo.

Al Casademont Zaragoza le iba bien así, aunque quizá en momentos clave su talento podía haber ayudado un poco más al equipo, y el desencanto de ambas partes fue en aumento hasta que la jugadora francesa decidió poner punto y final a su estancia en la capital aragonesa antes de tiempo. Nada más concluir la F6 de la Euroliga Leite hizo efectiva su cláusula y se marchó a Portland. Su despedida para la afición la grabó en un área de servicio, dando la sensación de una huida más que de una jugadora que se marcha a perseguir el sueño americano.

Ahora Leite, subcampeona del mundo al caer frente a Estados Unidos, continuará su carrera en el Mersin turco y en la WNBA, donde asegura haber sido feliz en Portland. Atrás quedará ya su etapa en Zaragoza, que ninguna de las dos partes recordarán con especial cariño en el futuro. Una historia de desamor de las que también suceden en el deporte.