El Casademont se pone de largo en su gala inaugural de la temporada: "Nuestro mayor objetivo es que siga existiendo el baloncesto de élite en Zaragoza"

El Casademont Zaragoza se puso de largo con la tradicional gala institucional que da pistoletazo de salida a la temporada. En la semana en la que ambas plantillas sénior se presentarán el domingo ante su afición, este lunes el centro de la cancha del Príncipe Felipe se convirtió en un escenario con un público heterogéneo formado por directivos, patrocinadores, simpatizantes y los protagonistas: jugadores y cuerpos técnicos de las tres plantillas en un año tan especial para el club.

Alfombra y luces led, ambas rojillas por supuesto, pero sin pase de fotos, empezó la ceremonia con el himno del Casademont. Su compositor el músico y humorista David Angulo puso la música y la comedia. Posteriormente, se proyectó un vídeo recopilatorio de los momentos más destacados que puso la piel de gallina a más de uno.

Precisamente a este vídeo hizo referencia el entrenador del equipo ACB, Gonzalo García de Vitoria: "Empezamos con una ilusión bárbara y con el objetivo de conectar y hacer sentir a la afición lo que hemos sentido todos viendo este vídeo". Por su parte, Carlos Cantero destacó lo difícil que es superarse cada temporada: "Cada año nos subimos mucho el listón pero vamos a trabajar para que así sea". El maestro de ceremonias, Pedro Hernández pidió entonces el aplauso para Mariona Ortiz y Helena Oma que no se perdieron el evento pese a estar recién aterrizadas de sus éxitos con la selección.

También tuvo su espacio la cantera cuando subió la plantilla del Casademont U22. Su entrenador, Óscar de Paula, subrayó los valores que transmite la cantera zaragozana, algo que también hizo la directora de mercadotecnia del Grupo Costa, principal patrocinador: "El impacto en torno a los valores que se transmiten a los niños es muy grande".

En representación de la ACB estuvo su presidente, Antonio Martín, que destacó lo que aporta Zaragoza al panorama nacional: "Una plaza de baloncesto con la Liga U22, con las chicas y por supuesto con los chicos, que si para la ciudad es importante, para la ACB es muy importante". Por su parte, el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra, celebró que volviera y se mantenga el baloncesto profesional a la capital del Ebro: "Volvimos a recuperar el baloncesto de élite y de una manera muy importante".

Por parte de las instituciones públicas, asistieron la directora general del Gobierno de Aragón y el concejal delegado en el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de Deportes, Cristina García y Félix Brocate, respectivamente, la primera aseveró que la marca Aragón está bien representada y el segundo calificó de lujo y privilegio tener la final a 6 y la Copa de la Reina en la ciudad.

El presidente de la entidad rojilla, Reynaldo Benito, se mostró satisfecho con la que para él es la principal meta: que el baloncesto de élite exista en Zaragoza "para siempre". "Nuestro mayor objetivo es que siga existiendo el baloncesto de élite en Zaragoza", concluyó.